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Sângerarea digestivă care trebuie lămurită prin investigații

Data publicării:
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Dr. Oana Dolofan, medic primar gastroenterologie
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Apariția sângelui în scaun poate avea cauze frecvente și benigne, dar nu trebuie atribuită automat hemoroizilor. Vârsta, cantitatea de sânge, modificările tranzitului și simptomele asociate stabilesc cât de repede trebuie făcută evaluarea. Aflăm cum trebuie să procedăm dacă observăm prezența sângelui în scaun de la Dr. Oana Dolofan, medic primar gastroenterologie.

Rectoragia este termenul ce descrie eliminarea de sânge roșu prin anus, separat sau amestecat cu materiile fecale. Cauzele pot include hemoroizi, fisuri anale, diverticuli, inflamații ale colonului, polipi sau chiar cancer colorectal. În caz de rectoragie abundentă, asociată cu amețeală, slăbiciune sau scăderea tensiunii arteriale, evaluarea trebuie făcută de urgență. Chiar și episoadele reduse, dar repetate, necesită identificarea sursei.

În cele mai multe situații, colonoscopia este investigația care permite examinarea completă a mucoasei colonului. Procedura poate identifica locul sângerării, polipii, inflamațiile sau formațiunile suspecte și permite recoltarea de biopsii. Prin colonoscopie efectuată în condiții adecvate pot fi realizate și unele tratamente, precum îndepărtarea polipilor sau oprirea unei sângerări. Momentul examinării este stabilit de medic în funcție de severitatea episodului și de stabilitatea pacientului.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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