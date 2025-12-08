Semnalele tăcute ale unei boli care avansează rapid

Cancerul de pancreas evoluează adesea fără simptome specifice, ceea ce face diagnosticul tardiv o realitate frecventă. Cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament sunt disponibile aflăm de la Conf. Dr. Mădălina Ilie, medic primar gastroenterologie și medic specialist medicină internă.

Cancerul de pancreas rămâne una dintre cele mai agresive forme de cancer, deoarece tumora pancreatică poate crește mult timp fără a provoca dureri clare sau icter. De aceea, pacienții cu cancer de pancreas ajung frecvent în stadii avansate, când boala s-a extins către structurile din jur sau a dat metastaze. În evaluarea modernă, ecoendoscopia reprezintă metoda cu cea mai mare acuratețe pentru vizualizarea detaliată a pancreasului, dar și pentru efectuarea de biopsii ghidate precis.

E­coendoscopia este esențială pentru confirmarea diagnosticului de cancer de pancreas, deoarece permite prelevarea de țesut direct din leziune. În plus, prin ecoendoscopie se pot obține informații despre invazia vasculară sau ganglionară, detalii care influențează decisiv opțiunile terapeutice. În funcție de rezultatele ecoendoscopiei și de stadializarea completă, tratamentul poate include chirurgie, chimioterapie sau terapii combinate.

