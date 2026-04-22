Semnele care nu trebuie ignorate după naștere

Dr. Laura Neacșu

După naștere, organismul trece prin schimbări rapide, iar majoritatea sunt normale și se rezolvă treptat. Totuși, unele semne și simptome pot indica probleme acute ce trebuie recunoscute devreme. Aflăm mai mult despre posibilele urgențe de după naștere de la Dr. Laura Neacșu, medic specialist obstetrică-ginecologie.

În primele zile și săptămâni după naștere, pot exista sângerări, dureri și oboseală, însă intensitatea și evoluția lor trebuie urmărite atent. Nașterea este un proces solicitant, iar recuperarea diferă de la o femeie la alta, în funcție de tipul nașterii și de istoricul medical. Semnele care trebuie discutate rapid cu medicul includ sângerarea abundentă, febra, durerea severă sau starea generală care se deteriorează. Urmărirea postnatală este importantă tocmai pentru a separa disconfortul normal de complicații.

În anumite situații, pot apărea probleme ce necesită evaluare urgentă și tratament imediat. Urgențele ginecologice după naștere pot include hemoragia, infecțiile, retenția de resturi placentare sau complicații legate de cicatrizare. În caz de urgențe ginecologice, timpul contează, pentru că unele evoluții pot fi rapide. De aceea, prezentarea la medic sau la camera de gardă este esențială când apar semne de alarmă, nu după ce simptomele se agravează.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

