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Semnele de AVC care trebuie recunoscute și la persoanele tinere

Data publicării:
ioana gheorgheosu
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Accidentul vascular cerebral nu este o afecțiune exclusiv a vârstnicului și poate apărea inclusiv la adulții tineri, uneori fără factori de risc cunoscuți. Apariția bruscă a asimetriei feței, a slăbiciunii unui membru, a tulburărilor de vorbire, vedere sau echilibru impune solicitarea imediată a ajutorului medical. Aflăm mai mult despre accidentul vascular cerebral la tineri de la Dr. Ioana Gheorgheosu, medic specialist neurologie.

Accidentul vascular cerebral ischemic acut apare prin blocarea unei artere care alimentează creierul, ceea ce întrerupe aportul de oxigen către țesutul cerebral. La persoanele tinere, cauzele pot include afecțiuni cardiace, disecții ale arterelor cervicale, anumite tulburări de coagulare, dar și factori de risc precum hipertensiunea arterială sau fumatul. În accidentul vascular cerebral ischemic acut, tratamentul rapid poate permite restabilirea circulației prin tromboliză intravenoasă sau trombectomie mecanică, la pacienții eligibili. Alegerea intervenției depinde de timpul scurs de la debut și de rezultatele investigațiilor imagistice.

Accidentul vascular cerebral hemoragic apare prin ruperea unui vas de sânge și producerea unei hemoragii la nivelul creierului sau în spațiile din jurul acestuia. La tineri, printre cauzele posibile se află malformațiile vasculare, anevrismele cerebrale și hipertensiunea arterială. În accidentul vascular cerebral hemoragic, tratamentul urmărește controlul sângerării și al complicațiilor, iar uneori sunt necesare proceduri neurochirurgicale sau endovasculare. Deoarece semnele pot fi asemănătoare cu cele ale unui AVC ischemic, diferențierea se face în urgență, prin imagistică cerebrală.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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