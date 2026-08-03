Semnele neurologice pentru care este necesară intervenția rapidă

Asimetria feței, slăbiciunea bruscă a unui braț și tulburările de vorbire sunt semne care trebuie recunoscute imediat. Solicitarea rapidă a ajutorului medical este esențială, deoarece unele tratamente sunt eficiente numai într-un interval limitat de timp. Cum recunoaștem un accident vascular cerebral, principala cauză a acestor semne, și cum trebuie să acționăm aflăm de la Dr. George Burlacu, medic urgentist.

În cele mai multe cazuri, accidentul vascular cerebral ischemic acut apare atunci când un cheag blochează o arteră care alimentează creierul. Manifestările se instalează brusc și pot include pierderea forței sau sensibilității pe o parte a corpului, tulburări de vedere, dezechilibru ori dificultăți de înțelegere și exprimare. La pacienții cu accident vascular cerebral ischemic acut, trebuie reținută ora la care au început simptomele sau momentul în care pacientul a fost văzut ultima dată fără manifestări. La spital, investigațiile imagistice diferențiază blocarea unei artere de o hemoragie cerebrală.

Pentru pacienții eligibili, tromboliza intravenoasă poate dizolva cheagul și poate restabili circulația către zona afectată. Tratamentul este administrat după evaluarea rapidă a simptomelor, a analizelor și a imaginilor cerebrale, pentru a exclude situațiile în care riscul de sângerare este prea mare. În tromboliza intravenoasă, fiecare minut câștigat poate însemna păstrarea unei cantități mai mari de țesut cerebral funcțional. În unele forme de accident vascular cerebral, tratamentul poate include și îndepărtarea cheagului printr-o procedură endovasculară.

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Editor : A.D.V.