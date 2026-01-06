Simptome digestive care ridică frecvent semne de întrebare

Manifestările digestive la copil necesită o abordare atentă, adaptată vârstei. Interpretarea corectă a simptomelor previne investigațiile inutile sau întârzierile diagnostice. Despre durerea de burtă la copii și contextul în care aceasta poate apărea aflăm mai mult de la Dr. Corina Cîlcic, medic primar pediatrie.

Constipația la copil este o problemă frecvent întâlnită, cu cauze funcționale în majoritatea cazurilor. Alimentația, hidratarea și obiceiurile de tranzit joacă un rol esențial. Constipația la copil poate deveni cronică dacă nu este gestionată corespunzător. Evaluarea pediatrică este importantă pentru excluderea cauzelor organice.

Vărsăturile la copil pot avea etiologii variate, de la infecții digestive la afecțiuni metabolice. Contextul clinic și simptomele asociate sunt esențiale pentru diagnostic. Vărsăturile la copil necesită atenție sporită atunci când sunt persistente sau însoțite de semne de deshidratare. Intervenția medicală promptă previne complicațiile.

