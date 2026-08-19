Simptomele urinare care nu trebuie puse doar pe seama vârstei

Modificarea modului de urinare este frecventă la bărbați odată cu înaintarea în vârstă, dar nu trebuie considerată automat normală. Aceleași manifestări pot apărea în mărirea benignă a prostatei, inflamații, infecții sau, mai rar, în cancer. Aflăm mai mult despre semnele de alarmă pentru bolile prostatei de la Dr. Bogdan Pârlițeanu, medic primar urologie.

Urinarea frecventă poate însemna nevoia de a merge des la toaletă ziua, treziri repetate noaptea sau eliminarea unor cantități mici de urină. La bărbați, cauza poate fi o prostată mărită, care comprimă uretra și împiedică golirea eficientă a vezicii, dar există și numeroase alte explicații. La pacienții cu urinare frecventă, medicul urmărește debutul simptomelor, forța jetului, senzația de golire incompletă și eventualele boli asociate. Analizele de urină, evaluarea prostatei și investigațiile urologice ajută la stabilirea cauzei.

Durerea la urinat sugerează mai frecvent o infecție sau o inflamație a tractului urinar ori a prostatei decât o simplă mărire benignă. Dacă se asociază cu febră, frisoane, dureri pelvine, sânge în urină sau imposibilitatea de a urina, evaluarea trebuie făcută rapid. Pentru bărbații cu durere la urinat, tratamentul nu trebuie început empiric înainte de clarificarea cauzei, deoarece simptomele pot avea origini diferite. Cancerul de prostată în stadiu precoce nu produce de obicei simptome, motiv pentru care evaluarea riscului și screeningul nu pot fi înlocuite de simpla urmărire a manifestărilor urinare.

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Editor : A.D.V.