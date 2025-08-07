Soluția minim invazivă pentru obstrucția biliară

Atunci când bila nu poate fi evacuată în intestin din cauza unei obstrucții la nivelul căilor biliare, medicul poate recomanda o procedură minim invazivă prin care să fie restabilită eliminarea bilei în intestin, procedură numită stentare biliară. Cum se realizează o astfel de procedură aflăm de la Prof. Dr. Gabriel Constantinescu, medic primar gastroenterologie și medicină internă.

Obstrucția biliară poate fi cauzată de diverse afecțiuni, precum litiaza biliară și migrarea calculilor, pancreatita, cancerul pancreatic, de căi biliare sau hepatic, fistula biliară, dar și unele infecții parazitare. În aceste situații, medicul poate recomanda o procedură de drenaj biliar, pentru a facilita evacuarea bilei în intestin. În prezența unei obstrucții biliare, pacienții dezvoltă icter mecanic, manifestat prin colorarea pielii și a mucoaselor, urină de culoare brun închisă și scaune decolorate.

Drenajul biliar se realizează prin montarea unui stent pe calea biliară blocată. Acesta este un mic dispozitiv din plastic sau metal, care permite evacuarea bilei în intestin. Cel mai frecvent, stentarea biliară se face prin endoscopie digestivă, în cadrul unei proceduri minim invazive numite ERCP, colangiopancreatografie endoscopică retrogradă.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.