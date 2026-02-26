Soluții moderne pentru durerea de gleznă

Glezna este o articulație ce suportă zilnic încărcări mari, iar durerea apărută după traumatisme sau prin uzură poate deveni rapid limitativă. Dacă simptomul persistă, evaluarea trebuie să clarifice dacă problema este una de cartilaj, ligamente, inflamație sau instabilitate, pentru a alege tratamentul potrivit. Aflăm mai mult despre durerea de gleznă de la Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie.

Artroscopia de gleznă este o intervenție minim invazivă prin care articulația este explorată și tratată cu ajutorul unei camere și al unor instrumente fine. Prin artroscopie de gleznă se pot trata leziuni de cartilaj, corpi liberi intraarticulari, sinovite sau alte afecțiuni. Avantajul este traumatismul tisular redus și, de regulă, o recuperare mai rapidă comparativ cu intervențiile deschise, deși recuperarea depinde de leziunea inițială. Indicația se stabilește după corelarea simptomelor cu examinarea clinică și cu imagistica.

Proteza de gleznă este o opțiune în artroza avansată, atunci când durerea și rigiditatea nu mai pot fi controlate conservator și afectează semnificativ funcția. Scopul protezei este reducerea durerii și menținerea unei mobilități cât mai apropiate de fiziologic, în cazuri selectate. Selecția pacienților este importantă, deoarece nivelul de activitate, aliniamentul, calitatea osului și stabilitatea ligamentară influențează rezultatele. După proteza de gleznă, recuperarea implică un program structurat, iar urmărirea pe termen lung este esențială pentru monitorizarea implantului.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.