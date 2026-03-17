Soluții pentru problemele intime apărute la menopauză

Pentru multe femei, menopauza aduce modificări ce depășesc bufeurile și tulburările de somn, afectând confortul intim și calitatea vieții. Vestea bună este că simptomele pot fi recunoscute și tratate eficient, fără soluții improvizate sau resemnare. Despre așa-numitul sindrom genito-urinar de la menopauză aflăm mai mult de la Dr. Ana Chioveanu, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Menopauza este etapa în care ovarele își reduc semnificativ producția de estrogen, iar această schimbare hormonală are efecte în multiple țesuturi. La nivel genital și urinar, scăderea estrogenului poate duce la subțierea și fragilitatea mucoaselor, cu iritație, disconfort și susceptibilitate crescută la infecții urinare la unele paciente. În menopauză, simptomele pot apărea treptat și pot fi ignorate până când devin limitative. Evaluarea medicală ajută la diferențierea acestor modificări de alte cauze și la alegerea soluției potrivite.

Uscăciunea vaginală este unul dintre cele mai frecvente simptome și poate însemna nu doar disconfort, ci și durere la contact sexual, microleziuni și inflamație locală. Pentru uscăciune vaginală, măsurile eficiente includ lubrifianți și hidratante vaginale, iar în cazuri selectate, tratamente locale cu estrogen, la recomandarea medicului, care pot ameliora semnificativ simptomele. Alegerea tratamentului ține cont de istoricul personal, de preferințe și de eventuale contraindicații. Important este că există soluții pentru uscăciunea vaginală, iar discuția deschisă cu medicul scurtează mult drumul către ameliorarea simptomelor.

