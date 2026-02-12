Live TV

Stenoza aortică, tot mai frecventă la vârste tinere

Data publicării:
prof_dr_victor_costache

Stenoza aortică severă este o afecțiune care poate limita rapid capacitatea de efort și poate crește riscul de complicații dacă nu este tratată la timp. Deși discuția despre intervenție a fost mult timp dominată de vârstă, criteriile actuale includ anatomia, severitatea bolii, simptomele și perspectiva pe termen lung. Tot mai frecventă la tineri, stenoza aortică necesită rezolvări moderne, minim invazive, care să rezolve problema pe termen lung. Despre acestea aflăm mai mult de la Prof. Dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară.

Stenoza aortică înseamnă îngustarea valvei aortice, cu dificultatea de a propulsa sângele din ventriculul stâng către aortă. Simptomele tipice includ dispneea de efort, angina și episoadele de sincopă, iar odată ce apar, prognosticul se modifică semnificativ. În stenoza aortică, ecocardiografia stabilește severitatea și impactul hemodinamic, iar evaluarea completă include de multe ori investigații suplimentare pentru planificarea intervenției. La pacienții tineri, decizia trebuie să țină cont și de durabilitatea soluției alese și de eventualele reintervenții.

Chirurgia cardiovasculară minim invazivă oferă posibilitatea înlocuirii sau reparării valvei prin incizii mai mici și cu traumă tisulară redusă, în cazuri selectate. În chirurgia cardiovasculară minim invazivă, obiectivul rămâne același ca în chirurgia clasică: corectarea eficientă a leziunii valvulare, cu siguranță maximă. Selecția pacientului depinde de anatomie, comorbidități și experiența centrului, iar discuția este, ideal, una de tip Heart Team. Pentru un pacient tânăr, chirurgia cardiovasculară minim invazivă poate fi o opțiune atractivă când se pot obține rezultate foarte bune, cu recuperare rapidă.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
1
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
4
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Călin Georgescu.
5
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Digi Sport
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dr. Horatiu Moldovan
Procedura endovasculară de tratament al stenozei aortice
Fotografie principala
Stenoza aortică, boala care îngreunează respirația și obosește inima. De ce nu trebuie ignorată?
Prof. Dr. Horatiu Moldovan (24)_low
A fost tratat cu succes în România, după o intervenție nereușită în străinătate
Prof_Horatiu_Moldovan_chirurgie_cardiovasculara
Cum a fost salvat un bărbat cu o boală gravă
dr. Horatiu Moldovan
Cum este tratat anevrismul de aortă toraco-abdominală
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan, înainte de reuniunea informală a Consiliului European...
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de...
profimedia-1068255598
Surse: Nicușor Dan înclină să nu meargă în SUA, la Consiliul pentru...
main photo Carrefour
Carrefour anunţă vânzarea filialei din România către Pavăl Holding...
Ultimele știri
Un stat puternic s-a alăturat „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Document prezentat la Casa Albă: „Am semnat adeziunea”
Operaţiuni „prea costisitoare şi prea poluante”. Companiile petroliere, reticente să revină în Venezuela, în ciuda dorinței lui Trump
Sportiv ucrainean, exclus de la Jocurile Olimpice după ce a refuzat să renunțe la o cască dedicată victimelor războiului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici...
Fanatik.ro
Bombă în Giulești: Daniel Sandu, la un pas de plecarea de la Rapid! Prima reacție a directorului de scouting...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Pavlo Isenko, pe banca de rezerve după greșeala din Farul – Universitatea Craiova 4-1! Motivul pentru care a...
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fratele lui Michael Schumacher se căsătorește cu partenerul lui. Fosta soție l-a felicitat pentru logodnă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizie drastică în privința ucraineanului care a purtat o cască în memoria mai multor compatrioţi ucişi de...
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
Angelina Jolie, seducătoare într-o rochie transparentă cu paiete. Actrița a atras toate privirile pe covorul...
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 15 lei la pensie pentru fiecare an muncit? Vin alți 2 ani cu pensii înghețate?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Ultimele imagini cu James Van Der Beek îl arată fragil. Actorul s-a stins la 48 de ani, după o luptă discretă...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online