Stenoza aortică, tot mai frecventă la vârste tinere

Stenoza aortică severă este o afecțiune care poate limita rapid capacitatea de efort și poate crește riscul de complicații dacă nu este tratată la timp. Deși discuția despre intervenție a fost mult timp dominată de vârstă, criteriile actuale includ anatomia, severitatea bolii, simptomele și perspectiva pe termen lung. Tot mai frecventă la tineri, stenoza aortică necesită rezolvări moderne, minim invazive, care să rezolve problema pe termen lung. Despre acestea aflăm mai mult de la Prof. Dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară.

Stenoza aortică înseamnă îngustarea valvei aortice, cu dificultatea de a propulsa sângele din ventriculul stâng către aortă. Simptomele tipice includ dispneea de efort, angina și episoadele de sincopă, iar odată ce apar, prognosticul se modifică semnificativ. În stenoza aortică, ecocardiografia stabilește severitatea și impactul hemodinamic, iar evaluarea completă include de multe ori investigații suplimentare pentru planificarea intervenției. La pacienții tineri, decizia trebuie să țină cont și de durabilitatea soluției alese și de eventualele reintervenții.

Chirurgia cardiovasculară minim invazivă oferă posibilitatea înlocuirii sau reparării valvei prin incizii mai mici și cu traumă tisulară redusă, în cazuri selectate. În chirurgia cardiovasculară minim invazivă, obiectivul rămâne același ca în chirurgia clasică: corectarea eficientă a leziunii valvulare, cu siguranță maximă. Selecția pacientului depinde de anatomie, comorbidități și experiența centrului, iar discuția este, ideal, una de tip Heart Team. Pentru un pacient tânăr, chirurgia cardiovasculară minim invazivă poate fi o opțiune atractivă când se pot obține rezultate foarte bune, cu recuperare rapidă.

