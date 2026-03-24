Tehnici RMN speciale pentru suferințele creierului

În bolile de memorie și orientare, cea mai mare dificultate este că debutul poate fi lent, iar simptomele se pot confunda cu cele cauzate de stres, oboseală sau înaintare în vârstă. De aceea, investigațiile imagistice sunt esențiale: pot arăta dacă există modificări structurale, pot exclude cauze tratabile care imită declinul cognitiv și pot susține diagnosticul atunci când tabloul clinic nu este clar. Despre investigațiile imagistice cerebrale avansate aflăm mai mult de la Dr. Adrian Dijmărescu, medic primar radiologie-imagistică medicală.

Tehnicile imagistice cerebrale avansate sunt metode ce evaluează perfuzia, metabolismul, integritatea substanței albe sau depunerile patologice. Aceste tehnici pot include secvențe RMN specializate sau investigații de medicină nucleară, utilizate selectiv. Pentru indicația de imagistică cerebrală avansată, întrebarea clinică este esențială: investigația se alege pentru a clarifica un diagnostic, pentru stadializare sau pentru a exclude alte cauze. Interpretarea trebuie corelată cu examenul clinic și testarea neurocognitivă, pentru concluzii valide.

Imagistica cerebrală pentru boala Alzheimer urmărește, în principal, să susțină diagnosticul și să excludă alte cauze ale declinului cognitiv, precum leziuni vasculare, tumori sau hidrocefalie. În practica curentă, RMN pentru Alzheimer este utilizat frecvent pentru evaluarea atrofiei și a leziunilor vasculare, iar în cazuri selectate se pot folosi metode funcționale, precum examenul PET-CT. Imagistica cerebrală pentru boala Alzheimer este cu atât mai utilă cu cât tabloul clinic este atipic sau debutul este precoce. În final, rolul ei este de a adăuga precizie diagnostică și de a ghida planul de îngrijire.

