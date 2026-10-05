Tehnicile minim invazive reduc recuperarea după operația uterină

Pentru anumite boli ginecologice, tratamentele medicamentoase sau intervențiile conservatoare nu sunt suficiente pentru controlul simptomelor sau al bolii. În aceste situații, îndepărtarea uterului poate reprezenta soluția terapeutică potrivită, iar tehnica operatorie este aleasă individual. Aflați mai mult despre histerectomie și despre metodele operatorii minim invazive de la Dr. Ciprian Cristescu, medic primar obstetrică-ginecologie.

Histerectomia este intervenția prin care este îndepărtat uterul și poate fi indicată pentru fibroame simptomatice, sângerări uterine anormale, endometrioză, prolaps sau anumite cancere ginecologice. Operația poate presupune îndepărtarea întregului uter sau doar a corpului uterin, în funcție de indicație. Histerectomia nu înseamnă automat și îndepărtarea ovarelor, această decizie fiind stabilită separat, în funcție de vârstă, diagnostic și riscurile individuale.

Atunci când situația medicală permite, chirurgia ginecologică laparoscopică oferă posibilitatea efectuării intervenției prin câteva incizii mici la nivelul abdomenului. Față de operația abdominală deschisă, abordul laparoscopic este asociat, în general, cu durere postoperatorie mai redusă, spitalizare mai scurtă și revenire mai rapidă la activitățile obișnuite. Chirurgia ginecologică laparoscopică nu este însă potrivită pentru orice pacientă, iar alegerea abordului depinde de diagnostic, dimensiunea uterului, intervențiile anterioare și particularitățile fiecărui caz.

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Editor : A.D.V.