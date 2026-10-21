Live TV

Tensiunea crescută în sarcină și riscurile pentru mamă și copil

Data publicării:
Ioana Zechiu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Valorile crescute ale tensiunii arteriale necesită o atenție specială în timpul sarcinii, chiar dacă femeia nu are simptome. Unele forme sunt prezente înainte de sarcină, iar altele apar după jumătatea acesteia și pot evolua către complicații importante. Aflați mai mult despre hipertensiunea arterială în sarcină de la Dr. Ioana Zechiu, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Preeclampsia apare, de obicei, după 20 de săptămâni de sarcină și asociază hipertensiunea cu semne de afectare a unor organe, precum rinichii, ficatul, creierul sau sistemul de coagulare. Poate evolua fără simptome evidente, dar durerile persistente de cap, tulburările de vedere, durerea în partea superioară a abdomenului sau dificultățile de respirație constituie semne de alarmă. Preeclampsia poate afecta și dezvoltarea fătului prin reducerea fluxului de sânge către placentă. Monitorizarea atentă stabilește dacă sarcina poate continua în siguranță sau dacă este necesară nașterea mai devreme.

Hipertensiunea arterială în sarcină include situații diferite, precum hipertensiunea cronică, hipertensiunea gestațională și preeclampsia, iar conduita nu este identică pentru toate. Tensiunea trebuie verificată la controalele prenatale, iar în cazurile cu risc sunt urmărite și funcția organelor materne, dezvoltarea fătului și circulația placentară. Hipertensiunea arterială în sarcină poate necesita tratament medicamentos compatibil cu sarcina și o supraveghere mai frecventă. Controlul corect reduce riscul unor complicații precum nașterea prematură, dezlipirea de placentă sau afectarea maternă severă.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
profgaze rusia europa vladimir putin
3
SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus...
Ilie Bolojan
4
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea partidului, înaintea...
US dollars
5
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
Fotbalistul de 250 de kilograme s-a ”transformat” spectaculos și a revenit!
Digi Sport
Fotbalistul de 250 de kilograme s-a ”transformat” spectaculos și a revenit!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dr-ingrid-gheorghe
Glicemia crescută în sarcină și riscurile pentru mamă și copil
Paracetamol ratiopharm
Paracetamolul administrat de gravide în timpul sarcinii ar putea avea efecte asupra organelor reproducătoare ale fiicelor lor (studiu)
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Foto Getty Images
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Alimentele recomandate de cardiolog pentru reducerea riscului de hipertensiune
Fertilizare in vitro
Încep înscrierile pentru Programul FIV 2026. Cine poate primi sprijin și care este limita de vârstă pentru femei
femeie insarcinata, gravida
Noi dovezi despre efectele microplasticelor în sarcină: pot traversa placenta și modifica producția de hormoni
Recomandările redacţiei
drona ruseasca profimedia
Dronă prăbușită în județul Buzău. Un localnic a sunat la 112, iar...
Luca Niculescu
Prima reacție a noului premier după atacul din școala din Bistrița...
profimedia-1121023128
Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de...
dominic fritz ilie bolojan profimedia
Ilie Bolojan ia în calcul o alianță de dreapta pentru alegerile din...
Ultimele știri
Dominic Fritz: Mulți alegători ai lui Nicușor Dan ne spun că sunt dezamăgiți. Pot să înțeleg această dezamăgire
Gyorgy Matolcsy, fostul șef al băncii centrale a Ungariei, a fost reținut în cadrul unei anchete
„Un avertisment puternic”. Protestele se extind în Europa, iar guvernele par fără soluții. De ce crește furia tinerilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, ca o rază de soare într-o rochie galbenă spectaculoasă. Prințesa a purtat și tiara preferată...
Cancan
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Fanatik.ro
Motivul ascuns pentru care Becali l-a adus pe Reghecampf la FCSB! Dezvăluirile lui Beldie: „Să calce în...
editiadedimineata.ro
UE investighează campanii de dezinformare din jurul protestelor din Franța
Fanatik.ro
Copilărie spartană pentru „Golden Boy” Alex Stoian. Părinții vedetei de la FCSB l-au pregătit pentru marea...
Adevărul
SURSE Cine e ministrul care avea bagajele făcute pentru funcția de ambasador în SUA
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Regretele lui Sylvester Stallone. „Aş putea petrece o jumătate de oră descriind în detaliu rănile mele”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează
Pro FM
Laurențiu Duță are o familie de revistă. Cum arată soția lui, pe care a cunoscut-o în copilărie, și fiica lor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fanii spun că îi seamănă leit mamei sale. Fiul lui Sarah Jessica Parker, apariție rară alături de actriță și...
Adevarul
CCR analizează joi legea pensiilor. Ce prevederi sunt contestate și ce se poate schimba
Newsweek
Pensia medie va fi indexată cu maxim 190 de lei, sub ceea ce prevede legea. Anunțul ministrului Muncii
Digi FM
Prăjitură răsturnată cu pere caramelizate. Rețeta unui desert de toamnă pufos, aromat și ușor de preparat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum să treci mai ușor prin sezonul răcelilor și gripei. Ce recomandă medicii și ce remedii chiar pot ajuta
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
„Sunt încă în stare de şoc”. Christina Applegate, diagnosticată greșit cu scleroză multiplă: M-am întors la...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...