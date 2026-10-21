Tensiunea crescută în sarcină și riscurile pentru mamă și copil

Valorile crescute ale tensiunii arteriale necesită o atenție specială în timpul sarcinii, chiar dacă femeia nu are simptome. Unele forme sunt prezente înainte de sarcină, iar altele apar după jumătatea acesteia și pot evolua către complicații importante. Aflați mai mult despre hipertensiunea arterială în sarcină de la Dr. Ioana Zechiu, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Preeclampsia apare, de obicei, după 20 de săptămâni de sarcină și asociază hipertensiunea cu semne de afectare a unor organe, precum rinichii, ficatul, creierul sau sistemul de coagulare. Poate evolua fără simptome evidente, dar durerile persistente de cap, tulburările de vedere, durerea în partea superioară a abdomenului sau dificultățile de respirație constituie semne de alarmă. Preeclampsia poate afecta și dezvoltarea fătului prin reducerea fluxului de sânge către placentă. Monitorizarea atentă stabilește dacă sarcina poate continua în siguranță sau dacă este necesară nașterea mai devreme.

Hipertensiunea arterială în sarcină include situații diferite, precum hipertensiunea cronică, hipertensiunea gestațională și preeclampsia, iar conduita nu este identică pentru toate. Tensiunea trebuie verificată la controalele prenatale, iar în cazurile cu risc sunt urmărite și funcția organelor materne, dezvoltarea fătului și circulația placentară. Hipertensiunea arterială în sarcină poate necesita tratament medicamentos compatibil cu sarcina și o supraveghere mai frecventă. Controlul corect reduce riscul unor complicații precum nașterea prematură, dezlipirea de placentă sau afectarea maternă severă.

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Editor : A.D.V.