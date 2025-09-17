Tratament endoscopic modern pentru boala de reflux gastroesofagian

Atunci când boala de reflux gastroesofagian nu poate fi controlată prin schimbarea stilului de viață, poate fi necesară un tratament avansat. Pe lângă chirurgia antireflux, dispunem în prezent și de o procedură realizată minim invaziv, de ablație endoscopică antireflux a mucoasei gastrice. Despre această procedură aflăm mai mult de la Dr. Vlad Simion, medic specialist gastroenterologie.

Procedura de ablație endoscopică antireflux a mucoasei gastrice este o metodă modernă, minim invazivă, destinată pacienților care suferă de boală de reflux gastroesofagian. Prin intermediul endoscopului, medicul acționează asupra mucoasei gastrice pentru a reduce cantitatea de acid care ajunge în esofag și, implicit, simptomele supărătoare precum arsurile sau senzația de regurgitare. Avantajul acestei metode este că se realizează fără incizie chirurgicală, cu o recuperare rapidă și cu un disconfort minim pentru pacient, fiind o alternativă valoroasă pentru persoanele la care tratamentul medicamentos nu este suficient sau care doresc să evite o intervenție chirurgicală clasică.

Boala de reflux gastroesofagian este o afecțiune digestivă frecvent întâlnită, în care conținutul acid al stomacului refluează în esofag. Această situație determină simptome tipice, precum arsurile retrosternale sau regurgitațiile acide, dar și manifestări mai puțin specifice, precum tusea cronică, răgușeala sau durerile toracice, care pot îngreuna diagnosticul. În absența unui tratament adecvat, boala de reflux gastroesofagian poate afecta semnificativ calitatea vieții și poate conduce în timp la complicații serioase, inclusiv inflamații persistente, leziuni precanceroase ale mucoasei esofagiene și, în cazuri rare, chiar cancer esofagian.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.