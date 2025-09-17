Live TV

Tratament endoscopic modern pentru boala de reflux gastroesofagian

Data publicării:
dr. Vlad Simion, medic specialist gastroenterologie

Atunci când boala de reflux gastroesofagian nu poate fi controlată prin schimbarea stilului de viață, poate fi necesară un tratament avansat. Pe lângă chirurgia antireflux, dispunem în prezent și de o procedură realizată minim invaziv, de ablație endoscopică antireflux a mucoasei gastrice. Despre această procedură aflăm mai mult de la Dr. Vlad Simion, medic specialist gastroenterologie.

Procedura de ablație endoscopică antireflux a mucoasei gastrice este o metodă modernă, minim invazivă, destinată pacienților care suferă de boală de reflux gastroesofagian. Prin intermediul endoscopului, medicul acționează asupra mucoasei gastrice pentru a reduce cantitatea de acid care ajunge în esofag și, implicit, simptomele supărătoare precum arsurile sau senzația de regurgitare. Avantajul acestei metode este că se realizează fără incizie chirurgicală, cu o recuperare rapidă și cu un disconfort minim pentru pacient, fiind o alternativă valoroasă pentru persoanele la care tratamentul medicamentos nu este suficient sau care doresc să evite o intervenție chirurgicală clasică.

Boala de reflux gastroesofagian este o afecțiune digestivă frecvent întâlnită, în care conținutul acid al stomacului refluează în esofag. Această situație determină simptome tipice, precum arsurile retrosternale sau regurgitațiile acide, dar și manifestări mai puțin specifice, precum tusea cronică, răgușeala sau durerile toracice, care pot îngreuna diagnosticul. În absența unui tratament adecvat, boala de reflux gastroesofagian poate afecta semnificativ calitatea vieții și poate conduce în timp la complicații serioase, inclusiv inflamații persistente, leziuni precanceroase ale mucoasei esofagiene și, în cazuri rare, chiar cancer esofagian.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
4
Oana Țoiu, după ce Rusia a ironizat autoritățile române: „Rușii nu au nevoie de noi să le...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Digi Sport
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în format restrâns a Coaliției, cu demisia premierului pe...
Călin Georgescu.
Călin Georgescu, prima apariție publică după ce a fost trimis în...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat...
Avertizare ANM: Cod galben de vânt în 19 judeţe şi în Bucureşti, până la ora 20:00. Care sunt zonele vizate
HARTĂ Județele care vor fi afectate de vânt puternic. Cod galben emis...
Ultimele știri
Care a fost cauza morții lui Alexei Navalîi. Soția fostului lider al opoziției din Rusia a dezvăluit rezultatele analizelor
Trei români din patru au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat (sondaj)
Inflaţia din România a fost de trei ori mai mare decât media din UE în luna august. Date Eurostat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dr_ion_bancila
Testul necesar pentru diagnosticul bolii de reflux gastroesofagian
Partenerii noștri
Pe Roz
La ce facultate vrea să dea fiica Iuliei Albu. Mikaela vrea o carieră de top: „Stau în fiecare zi să mă...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
La 12 ore după ce a jucat în Champions League, fotbalistul a apărut în fața instanței, fiind acuzat de viol
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
La ce distanţă de gardul vecinului poţi planta un nuc, tei sau stejar?
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile”
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”