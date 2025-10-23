Tratament fără bisturiu pentru litiaza renală

Litotriția extracorporală cu unde de șoc (ESWL) este o metodă modernă neinvazivă utilizată pentru fragmentarea calculilor urinari, permițând eliminarea lor naturală prin urină. Cum se desfășoară această procedură și în ce cazuri este indicată aflăm de la Dr. Rucsandra Manu, medic primar urologie.

Procedura ESWL acționează prin aplicarea unor unde de șoc focalizate asupra calculului, sub ghidaj imagistic, fără incizii, fără bisturiu și chiar fără introducerea de catetere pe calea urinară. Procedura este sigură, cu durată scurtă și recuperare rapidă, fiind preferată pentru pietrele de dimensiuni mici sau medii situate în rinichi ori ureter.

Litiaza renală, cunoscută popular drept pietre la rinichi, este o afecțiune cauzată de acumularea de săruri minerale ce cristalizează în tractul urinar. Poate determina dureri intense, greață și hematurie, iar tratamentul variază în funcție de mărimea și localizarea calculilor. Menținerea unei hidratări corespunzătoare și controlul dietei sunt măsuri esențiale de prevenție.

