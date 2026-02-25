Tratament țintit al creierului, cu protejarea țesutului sănătos

Metastazele de la nivelul creierului schimbă nu doar planul oncologic, ci și prioritățile clinice, deoarece pot influența rapid funcțiile neurologice. În acest context, controlul local precis și rapid devine o componentă centrală a strategiei terapeutice. Despre rolul radioterapiei stereotaxice în tratamentul metastazelor cerebrale aflăm mai mult de la Dr. Alin Țârlea, medic primar radioterapie.

Metastazele cerebrale apar atunci când celulele tumorale se răspândesc la nivelul creierului dintr-un cancer primar aflat în alt organ. Manifestările pot include dureri de cap noi sau progresive, crize epileptice, tulburări de echilibru, slăbiciune pe o parte a corpului sau modificări cognitive, însă uneori sunt descoperite întâmplător la imagistică. Examenul RMN cu substanță de contrast este investigația standard pentru a evalua numărul de metastaze cerebrale, dar și dimensiunea și localizarea acestora. Conduita este stabilită multidisciplinar, luând în calcul controlul bolii sistemice și riscul neurologic.

Stereotaxia este o metodă de radioterapie foarte precisă, ce permite administrarea tratamentului într-un volum bine delimitat, cu protejarea structurilor sensibile din jur. Selecția cazurilor depinde de numărul leziunilor, dimensiunea lor, poziționare și istoricul de tratament. Prin stereotaxie, se urmărește controlul local și menținerea funcției neurologice, cu un profil de toxicitate cât mai redus.

