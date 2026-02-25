Live TV

Tratament țintit al creierului, cu protejarea țesutului sănătos

Data publicării:
dr alin tarlea
Dr. Alin Țârlea, medic primar Radioterapie

Metastazele de la nivelul creierului schimbă nu doar planul oncologic, ci și prioritățile clinice, deoarece pot influența rapid funcțiile neurologice. În acest context, controlul local precis și rapid devine o componentă centrală a strategiei terapeutice. Despre rolul radioterapiei stereotaxice în tratamentul metastazelor cerebrale aflăm mai mult de la Dr. Alin Țârlea, medic primar radioterapie.

Metastazele cerebrale apar atunci când celulele tumorale se răspândesc la nivelul creierului dintr-un cancer primar aflat în alt organ. Manifestările pot include dureri de cap noi sau progresive, crize epileptice, tulburări de echilibru, slăbiciune pe o parte a corpului sau modificări cognitive, însă uneori sunt descoperite întâmplător la imagistică. Examenul RMN cu substanță de contrast este investigația standard pentru a evalua numărul de metastaze cerebrale, dar și dimensiunea și localizarea acestora. Conduita este stabilită multidisciplinar, luând în calcul controlul bolii sistemice și riscul neurologic.

Stereotaxia este o metodă de radioterapie foarte precisă, ce permite administrarea tratamentului într-un volum bine delimitat, cu protejarea structurilor sensibile din jur. Selecția cazurilor depinde de numărul leziunilor, dimensiunea lor, poziționare și istoricul de tratament. Prin stereotaxie, se urmărește controlul local și menținerea funcției neurologice, cu un profil de toxicitate cât mai redus.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
4
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drsorin- bogdan
Iradierea de mare precizie care țintește leziunile coloanei vertebrale
dr matei bara
Tratamentul modern pentru metastazele cerebrale
Dr. Alexandru Michire
Ce trebuie să știm despre radioterapie
dr george olaru
Metoda prin care pot fi tratate și cancere metastazate
dr alin tarlea
Radioterapie modernă pentru tumorile ficatului
Recomandările redacţiei
Ionuț Pucheanu.
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în...
jocuri de noroc pacanele
Primul primar care anunță că va scoate păcănelele din oraș. „Cât...
Scientists Move Hands Of Nuclear "Doomsday Clock" Forward
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul...
Ultimele știri
Nouă lege împotriva violenței domestice: agresorii vor putea fi obligați la terapie psihologică sau internare psihiatrică
Peste 5 milioane de români au primit ajutoare sociale în februarie. Cine sunt beneficiarii celor peste 2,6 miliarde de lei
Ministrul Agriculturii: „Limitarea mărcilor proprii la 20% nu va scumpi produsele. Adaosul comercial trebuie să fie unitar”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop chinezesc pentru zodia Capră, în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani din ultimul deceniu
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Acestea sunt meciurile trântite pe care s-a pariat masiv în România. „Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată”
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Statul român mai încasează o palmă în falimentul Blue Air. Cum s-au topit 2 milioane de euro din amenda ANPC...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din...
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Cine sunt cei trei copii ai lui Martin Short. Actorul și-a pierdut soția în 2010, iar acum fiica lor s-ar fi...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
E star mondial, dar are un regret cât se poate de normal. Ce l-a făcut pe Messi să spună că se simte "cumva...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Fiica lui Martin Short, găsită moartă în locuința sa. Katherine s-ar fi sinucis, potrivit anchetatorilor...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...