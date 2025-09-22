Live TV

Tratamente moderne pentru cancerul de sân

Conf. Dr. Dana Stănculeanu

Cancerul de sân rămâne boala oncologică întâlnită cel mai frecvent la femeile din România. Care sunt principalii factori de risc, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni moderne de tratament există aflăm de la Conf. Dr. Dana Stănculeanu, medic primar oncologie medicală, medic specialist radioterapie.

Cancerul de sân este cea mai frecventă afecțiune oncologică la femei și apare atunci când celulele din țesutul mamar încep să se multiplice necontrolat. Depistată precoce, prin autoexaminare și controale periodice de specialitate, boala poate fi tratată cu șanse semnificative de vindecare. Modificări ale formei sau dimensiunii sânului, apariția unui nodul ori secreții anormale la nivelul mamelonului, semne caracteristice unui cancer de sân, trebuie investigate rapid, pentru a permite stabilirea diagnosticului și inițierea tratamentului în stadii incipiente.

Tratamentul modern al cancerului de sân presupune o abordare complexă și personalizată, ce poate include chirurgie, radioterapie, terapii țintite, imunoterapie și, în anumite cazuri, chimoterapie. Alegerea combinației potrivite se face în funcție de particularitățile fiecărei paciente, de stadiul bolii, precum și de markerii biologici ai tumorii. Progresele din oncologie permit în prezent terapii eficiente și bine tolerate, cu scopul nu doar de a controla boala, ci și de a menține o bună calitate a vieții.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

