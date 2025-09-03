Tratamente moderne pentru tumorile din sfera ORL

Radioterapia este una dintre principalele modalități de tratament recomandate pacienților cu tumori maligne din sfera ORL. Ce alte modalități terapeutice sunt indicate, ce metode de radioterapie pot fi folosite și ce beneficii au pacienții în urma acestor tratamente aflăm de la Dr. Alin Țârlea, medic primar radioterapie.

Tumorile maligne din sfera ORL sunt acele formațiuni neoplazice care apar în zona gâtului, a laringelui, a nasului, a sinusurilor și a cavității bucale. În funcție de localizarea și dimensiunile lor, aceste tumori ORL pot da manifestări diferite, de cele mai multe ori prin compresia structurilor din vecinătate. Durerea, dificultățile la înghițire și la respirat, modificări ale tonalității vocii și pierderea în greutate sunt principalele semne și simptome întâlnite în aceste situații.

Tratamentul modern al tumorilor maligne ORL este, în cele mai multe cazuri, multimodal, adică implică o combinație de metode ce vizează distrugerea celulelor tumorale și restabilirea funcțiilor afectate, uneori chiar și estetica postoperatorie. Modalitățile de tratament includ, în multe cazuri, chirurgie, radioterapie, chimioterapie, imunoterapie, în secvențe și combinații stabilite de comisia oncologică multidisciplinară, așa-numitul .

