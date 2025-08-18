Tratamente moderne pentru varice

Atunci când boala varicoasă ajunge într-un stadiu avansat, măsurile conservatoare de tratament nu mai sunt suficiente și este recomandat tratamentul chirurgical. Despre opțiunile de tratament pentru boala varicoasă avansată aflăm mai mult de la Dr. Anca Chitic, medic specialist chirurgie vasculară.

Boala varicoasă se manifestă prin umflarea inestetică a venelor de sub pielea membrelor inferioare. Sub acțiunea gravitației, pacienții pot dezvolta insuficiență venoasă cronică, a căror manifestare vizibilă sunt varicele, dar pot exista și alte manifestări, precum colorarea pielii și mâncărimi în treimea inferioară a gambelor sau edeme ale picioarelor. Lăsate netratate, varicele pot evolua prin complicații, unele grave, precum un ulcer varicos al membrelor inferioare.

Din fericire, există numeroase opțiuni moderne de tratament pentru varice. Primele măsuri țin de evitarea factorilor de risc, precum statul prelungit în picioare. Există apoi o serie de măsuri ce vizează ajutarea întoarcerii venoase, precum purtarea ciorapilor compresivi sau poziționarea membrelor inferioare pentru a ajuta întoarcerea venoasă. Dar, când aceste măsuri nu mai sunt suficiente, poate fi necesar tratamentul chirurgical, de altfel singurul care poate rezolva problemele pe termen lung.

