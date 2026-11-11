Tratamentele care îmbunătățesc controlul mișcărilor în Parkinson

Tremorul de repaus, încetinirea mișcărilor și rigiditatea musculară pot fi primele manifestări ale unei afecțiuni neurologice progresive. Diagnosticul timpuriu și tratamentul adaptat evoluției bolii pot contribui la păstrarea mobilității, autonomiei și calității vieții pentru o perioadă îndelungată. Aflăm mai mult despre manifestările bolii Parkinson, cum se stabilește diagnosticul și care sunt opțiunile moderne de tratament de la Dr. Adriana Popa, medic specialist neurologie.

Boala Parkinson apare prin afectarea progresivă a unor celule nervoase care produc dopamină, substanță esențială pentru controlul mișcărilor. Pe lângă tremor, rigiditate și încetinirea mișcărilor, pacienții pot prezenta tulburări de somn, constipație, modificări ale mirosului sau alte simptome care pot preceda manifestările motorii. În boala Parkinson, tratamentul medicamentos urmărește compensarea deficitului de dopamină și reducerea simptomelor, fiind completat de kinetoterapie și alte măsuri de recuperare. Pe măsură ce boala evoluează, efectul medicamentelor poate deveni mai puțin constant, cu perioade în care mobilitatea pacientului fluctuează.

Pentru pacienții cu forme avansate, tratamentul cu dispozitive în boala Parkinson poate oferi un control mai bun al simptomelor atunci când medicația administrată pe cale orală nu mai este suficientă. Printre opțiuni se numără stimularea cerebrală profundă, care utilizează electrozi implantați pentru modularea activității unor regiuni cerebrale, și pompele care administrează continuu medicamente precum levodopa sau apomorfina. Tratamentul cu dispozitive în boala Parkinson este recomandat numai după o evaluare neurologică specializată, care stabilește beneficiile și limitele fiecărei metode. Aceste terapii nu vindecă boala, dar pot reduce fluctuațiile motorii și pot îmbunătăți funcționarea zilnică.

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Editor : A.D.V.