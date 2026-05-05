Tratamentul care reduce riscul de recidivă locală la sân

După intervenția chirurgicală, unele paciente au nevoie de tratament suplimentar pentru a distruge celulele tumorale care pot rămâne la nivel local. Decizia se ia individual, în funcție de tipul intervenției, stadiul bolii și caracteristicile tumorii. Aflăm mai mult despre radioterapia pentru cancerul de sân de la Dr. Remus Stoica, medic specialist radioterapie.

Înainte de stabilirea planului complet, cancerul de sân este evaluat prin investigații ce arată extensia bolii și particularitățile tumorii. Tratamentul pentru cancer de sân poate include chirurgie, terapii medicamentoase și iradiere, în ordinea stabilită de echipa medicală. Scopul este controlul bolii pe termen lung, cu reducerea riscului de recidivă și cu păstrarea calității vieții. De aceea, fiecare etapă este aleasă în funcție de beneficiul real pentru pacientă.

În acest parcurs, radioterapia pentru cancerul de sân are rolul de a trata zona operată și, în anumite cazuri, ariile ganglionare cu risc. Este recomandată frecvent după chirurgia conservatoare și poate fi indicată și după mastectomie, în funcție de stadiu și de alți factori de risc. La radioterapie pentru cancerul de sân, planificarea urmărește ca doza să ajungă în zona țintă, cu protejarea cât mai bună a inimii, plămânului și țesuturilor sănătoase. Pe durata tratamentului, monitorizarea ajută la controlul reacțiilor locale și la adaptarea recomandărilor de îngrijire.

