Tratamentul chirurgical pentru arteriopatia obliterantă

Boala arterială periferică poate limita treptat mersul și, în forme avansate, poate pune în pericol țesuturile prin lipsa de oxigenare. În anumite situații, tratamentul medicamentos și procedurile endovasculare nu sunt suficiente, iar soluția devine restabilirea directă a fluxului sanguin, printr-o intervenție chirurgicală. Despre revascularizarea prin bypass aflăm mai multe de la Dr. Sorin Băilă, medic primar chirurgie vasculară.

Boala arterială periferică este cel mai frecvent consecința aterosclerozei și se manifestă prin îngustarea sau blocarea arterelor, mai ales la nivelul membrelor inferioare. Simptomul tipic este durerea la mers care se oprește la repaus, însă în stadii severe pot apărea durere și în repaus și ulcerații care se vindecă greu. În boala arterială periferică, evaluarea include examinarea clinică, indicele gleznă-braț și investigații imagistice pentru cartografierea leziunilor. Controlul factorilor de risc cardiovascular este obligatoriu, indiferent de metoda de revascularizare aleasă.

Bypassul arterial este o intervenție chirurgicală prin care se creează o cale alternativă pentru sânge, ocolind segmentul arterial îngustat sau blocat. În intervenția de bypass arterial, grefa poate fi o venă proprie sau un material sintetic, aleasă în funcție de localizare și de anatomia pacientului. Indicația se stabilește atunci când riscul de pierdere a membrului sau limitarea funcțională sunt importante și când anatomia favorizează această soluție. După bypassul arterial, urmărirea este esențială pentru depistarea precoce a unei reîngustări și pentru menținerea pe termen lung a permeabilității.

