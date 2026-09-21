Tratamentul endovascular al stenozei aortice

Îngustarea severă a valvei aortice împiedică evacuarea normală a sângelui din inimă și poate duce la lipsă de aer, durere toracică sau pierderea stării de conștiență. Atunci când boala devine severă și există indicație de intervenție, valva trebuie înlocuită prin metoda potrivită pentru fiecare pacient. Despre înlocuirea transcateter a valvei aortice aflați mai mult de la Dr. Aida Badea, medic specialist chirurgie cardiovasculară.

Stenoza aortică apare cel mai frecvent prin calcificarea progresivă a valvei și devine periculoasă mai ales atunci când este severă și produce simptome. Ecocardiografia stabilește gradul de îngustare și efectele asupra inimii, iar evaluarea este completată cu investigații necesare planificării tratamentului. În stenoza aortică severă, medicația poate ameliora unele simptome, dar nu poate corecta obstacolul produs de valvă. Tratamentul care schimbă evoluția bolii este înlocuirea valvei, chirurgical sau prin cateter, în funcție de profilul pacientului.

Procedura TAVI permite implantarea unei valve aortice biologice printr-un cateter, cel mai frecvent introdus prin artera femurală, fără deschiderea clasică a toracelui. Alegerea între TAVI și intervenția chirurgicală ține cont de vârstă, anatomie, riscul operator, bolile asociate și durabilitatea soluției pe termen lung. Ghidurile europene actuale recomandă TAVI pentru multe categorii de pacienți cu anatomie potrivită, dar păstrează chirurgia ca opțiune preferată în alte situații, în special la pacienți mai tineri cu risc operator redus. Decizia trebuie luată de o echipă cardiovasculară multidisciplinară specializată în bolile valvulare.

Editor : A.D.V.