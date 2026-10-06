Tratamentul hormonal după operația de tiroidă

Ideea că operația de tiroidă ar crea „dependență de pastile” pornește de la o interpretare greșită a tratamentului administrat după intervenție. Necesitatea hormonilor tiroidieni depinde de cât țesut tiroidian este îndepărtat și de capacitatea celui rămas de a produce hormonii necesari organismului. Aflați cât adevăr este în mitul dependenței de pastile după chirurgia tiroidiană de la Dr. Roxana Boanță, medic primar chirurgie generală cu supraspecializare în chirurgia endocrină cervicală.

Prin chirurgie tiroidiană poate fi îndepărtată întreaga glandă sau doar unul dintre lobi, în funcție de afecțiune și de amploarea bolii. După tiroidectomia totală, organismul nu mai poate produce hormoni tiroidieni, în timp ce după lobectomie partea de tiroidă rămasă poate asigura uneori necesarul hormonal. De aceea, chirurgia tiroidiană nu implică automat tratament hormonal pentru toți pacienții și nici aceeași conduită pe termen lung. Funcția tiroidiană este verificată prin analize, iar necesitatea tratamentului se stabilește în funcție de rezultate.

Tratamentul de substituție tiroidiană nu produce dependență, ci înlocuiește hormonii pe care organismul nu îi mai poate produce în cantitate suficientă. După îndepărtarea completă a tiroidei, levotiroxina este necesară pe tot parcursul vieții pentru menținerea funcțiilor normale ale organismului. După îndepărtarea unui singur lob, tratamentul de substituție tiroidiană este necesar numai dacă țesutul rămas nu produce suficienți hormoni. Doza este ajustată prin monitorizarea TSH și a celorlalți parametri relevanți, astfel încât organismul să primească necesarul hormonal adecvat.

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Editor : A.D.V.