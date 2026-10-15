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Tratamentul local al leziunilor tumorale ajunse la plămâni

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dr matei bara
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Plămânii sunt unul dintre organele în care se pot răspândi celule provenite din tumori dezvoltate în alte regiuni ale organismului. Atunci când numărul leziunilor este limitat și boala este atent evaluată, tratamentul local poate completa terapia oncologică sistemică. Aflați mai mult despre radioterapia pentru metastazele pulmonare de la Dr. Matei Bâră, medic primar radioterapie.

Metastazele pulmonare pot apărea în evoluția mai multor tipuri de cancer, iar conduita depinde de tumora de origine, numărul și dimensiunea leziunilor și existența bolii în alte organe. În unele cazuri, metastazele pulmonare pot fi tratate local prin chirurgie sau radioterapie, în cadrul unei strategii oncologice complexe. Alegerea nu se face doar după aspectul unei leziuni pulmonare, ci după evaluarea întregii boli. Pentru pacienții cu un număr redus de metastaze, controlul local poate avea un rol important în anumite situații clinice.

Stereotaxia pentru tumorile pulmonare permite administrarea unor doze mari de radiație cu precizie ridicată, într-un număr redus de ședințe. Tehnica poate fi folosită și pentru unele metastaze pulmonare, cu protejarea cât mai bună a țesutului pulmonar sănătos și a structurilor din apropiere. Stereotaxia pentru tumorile pulmonare necesită planificare imagistică precisă și controlul mișcărilor produse de respirație. Indicația este stabilită de echipa oncologică în funcție de localizarea, dimensiunea și numărul leziunilor și de tratamentele administrate pentru boala de bază.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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