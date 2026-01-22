Tratamentul minim invaziv care protejează aorta de ruptură

Anevrismul de aortă abdominală poate evolua mult timp fără simptome, iar riscul major apare atunci când dimensiunea și fragilitatea peretelui vascular cresc progresiv. În acest context, procedura EVAR a devenit o opțiune terapeutică importantă, folosită pentru a reduce riscul de ruptură printr-o intervenție planificată și atent încadrată clinic. Aflăm mai mult despre această opțiune minim invazivă de tratament de la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie cu competență în cardiologie invazivă și intervențională.

EVAR este o procedură endovasculară utilizată în principal pentru tratamentul anevrismului de aortă abdominală, atunci când anatomia permite. Prin EVAR se introduce, de regulă prin arterele femurale, o endoproteză care exclude sacul anevrismal din circulație, reducând riscul de ruptură. Indicația pentru EVAR depinde de dimensiunea anevrismului, de rata de creștere și de particularitățile anatomice. Monitorizarea imagistică postprocedurală este obligatorie, deoarece pot apărea endoleak-uri sau migrarea endoprotezei, situații care necesită supraveghere sau reintervenție.

Cardiologia intervențională contribuie decisiv la dezvoltarea și implementarea procedurilor minim invazive din sfera endovasculară, în colaborare cu chirurgia vasculară și radiologia intervențională, în funcție de organizația centrului. În cardiologia intervențională, selecția cazurilor și planificarea preprocedurală sunt la fel de importante ca execuția tehnică, pentru a minimiza riscurile. Beneficiile includ de obicei spitalizare mai scurtă și recuperare mai rapidă, însă acestea nu înlocuiesc necesitatea urmării pe termen lung. Abordarea din cardiologia intervențională rămâne una integrată, centrată pe profilul pacientului și pe siguranța procedurală.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.