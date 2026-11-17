Sângerările uterine anormale, în special cele apărute după menopauză, pot fi primul semn al unei afecțiuni importante a mucoasei uterine. Investigarea lor permite depistarea unor tumori în stadii în care tratamentul chirurgical poate avea intenție curativă. Aflăm mai mult despre tratamentul pentru cancerul endometrial de la Dr. Fabiana Moise, medic primar oncologie medicală.

Cancerul de endometru se dezvoltă la nivelul mucoasei care căptușește interiorul uterului și este una dintre cele mai frecvente forme de cancer ginecologic. Diagnosticul este confirmat prin analiza unei probe de țesut endometrial, iar tratamentul este stabilit în funcție de extinderea și caracteristicile tumorii. În cancerul de endometru, operația reprezintă tratamentul principal pentru multe paciente, dar uneori este necesară completarea acesteia prin radioterapie sau tratament medicamentos. Evaluarea riscului de recidivă, inclusiv prin caracterizarea moleculară a tumorii, ajută la alegerea terapiei suplimentare.

Brahiterapia este o metodă de radioterapie în care sursa radioactivă este poziționată în interiorul sau foarte aproape de zona care trebuie tratată. După operația pentru cancer endometrial, brahiterapia vaginală poate fi recomandată anumitor paciente pentru reducerea riscului de recidivă la nivelul porțiunii superioare a vaginului. Prin brahiterapie, radiația este concentrată local, cu limitarea expunerii organelor din apropiere. În funcție de riscul oncologic, această metodă poate fi utilizată singură sau integrată într-un plan care include radioterapia externă ori alte tratamente.

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Editor : A.D.V.