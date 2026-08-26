Live TV

Tratamentul pentru tiroidă bazat pe captarea selectivă a iodului

Data publicării:
dr Monica Lazarescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Celulele tiroidei au capacitatea naturală de a capta iodul din organism, particularitate care poate fi folosită și în scop terapeutic. Administrarea unei forme radioactive de iod permite acționarea țintită asupra țesutului tiroidian, în anumite boli ale tiroidei. Despre iodoterapie aflăm mai mult de la Dr. Monica Lăzărescu, medic primar endocrinologie.

Tratamentul cu iod radioactiv poate fi recomandat în hipertiroidism și în anumite forme de cancer tiroidian diferențiat, în funcție de situația clinică. În cancer, acesta este utilizat după operație la pacienți selectați, pentru distrugerea țesutului tiroidian restant sau a celulelor tumorale care captează iod. Tratamentul cu iod radioactiv se administrează pe cale orală, iar iodul este preluat predominant de celulele tiroidiene. Indicația și doza sunt stabilite în funcție de diagnostic, extinderea bolii și riscul de recidivă.

Terapia izotopică folosește substanțe radioactive care ajung în organism și se concentrează în anumite țesuturi, unde eliberează radiația necesară tratamentului. Iodoterapia este unul dintre cele mai cunoscute exemple de terapie izotopică, deoarece valorifică mecanismul natural prin care tiroida captează iodul. În terapia izotopică, tratamentul este precedat de evaluări specifice și urmat de recomandări privind protecția față de expunerea persoanelor din jur. Monitorizarea ulterioară arată răspunsul și stabilește necesitatea altor etape terapeutice.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu manta
1
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
2
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
3
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Primarul Craiovei anunţă că va înlocui sursa pe cărbune a termoficării din oraş cu o...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Digi Sport
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PLEN - SENAT - 5 FEB 2024
Legea Integrității, adoptată din nou de Parlament: Fritz ar rămâne...
moscova
Reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda, a fost convocată la...
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili...
Gloanțe
Muniție americană folosită de ruși împotriva Ucrainei. Sentința...
Ultimele știri
Lukașenko a ordonat insepctare inopinată a Forțelor Armate după vizita șefului CIA la Moscova
RO-Alert în Tulcea. MApN anunţă că a fost detectată o ţintă aeriană la opt kilometri de frontiera cu România
Elveția, la referendum pentru neutralitate. Alegătorii decid dacă țara va putea impune sancțiuni și coopera cu NATO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața s-a schimbat când tatăl ei a câștigat 13 milioane $ la loterie. De ce spune că totul "s-a transformat...
Cancan
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, în centrul unui scandal uriaș după meciul arbitrat în Champions League! „Dacă nu eram o echipă...
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Simona Halep, dată ca exemplu de ANAD în cazul lui Cosmin Matei! Greșeala majoră pe care a făcut-o fotbalistul
Adevărul
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors
Playtech
CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar putea rămâne și după 2027. Ce se întâmplă cu banii reținuți...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dolly Parton, dincolo de muzică. 7 roluri memorabile care au transformat-o într-o adevărată vedetă de cinema
Adevarul
Poporul misterios care a ales iudaismul și a luptat cu lumea islamică: cine au fost, de fapt, khazarii
Newsweek
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
De ce a intrat Jennifer Garner în panică după divorțul de Ben Affleck. „Trebuia să redevin urgent o persoană...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului