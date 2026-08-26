Tratamentul pentru tiroidă bazat pe captarea selectivă a iodului

Celulele tiroidei au capacitatea naturală de a capta iodul din organism, particularitate care poate fi folosită și în scop terapeutic. Administrarea unei forme radioactive de iod permite acționarea țintită asupra țesutului tiroidian, în anumite boli ale tiroidei. Despre iodoterapie aflăm mai mult de la Dr. Monica Lăzărescu, medic primar endocrinologie.

Tratamentul cu iod radioactiv poate fi recomandat în hipertiroidism și în anumite forme de cancer tiroidian diferențiat, în funcție de situația clinică. În cancer, acesta este utilizat după operație la pacienți selectați, pentru distrugerea țesutului tiroidian restant sau a celulelor tumorale care captează iod. Tratamentul cu iod radioactiv se administrează pe cale orală, iar iodul este preluat predominant de celulele tiroidiene. Indicația și doza sunt stabilite în funcție de diagnostic, extinderea bolii și riscul de recidivă.

Terapia izotopică folosește substanțe radioactive care ajung în organism și se concentrează în anumite țesuturi, unde eliberează radiația necesară tratamentului. Iodoterapia este unul dintre cele mai cunoscute exemple de terapie izotopică, deoarece valorifică mecanismul natural prin care tiroida captează iodul. În terapia izotopică, tratamentul este precedat de evaluări specifice și urmat de recomandări privind protecția față de expunerea persoanelor din jur. Monitorizarea ulterioară arată răspunsul și stabilește necesitatea altor etape terapeutice.

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Editor : A.D.V.