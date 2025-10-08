Tratamentul prin care sunt distruse cu laserul pietrele la rinichi

Ureteroscopia flexibilă cu laser este o procedură minim invazivă modernă de tratament, ce permite fragmentarea calculilor renali cu mare precizie, permițând recuperarea rapidă a pacienților. Când este indicată ureteroscopia flexibilă cu laser, cum se desfășoară procedura și ce avantaje oferă aflăm de la Dr. Vlad Hurduc, medic specialist urologie.

Litiaza renală, cunoscută și sub numele de pietre la rinichi, apare prin formarea unor calculi din săruri minerale și alte substanțe prezente în urină. Manifestările clinice variază de la colici renale extrem de dureroase până la hematurie sau infecții urinare recurente. Factorii de risc includ deshidratarea cronică, dieta dezechilibrată și anumite predispoziții genetice, iar prevenția este esențială pentru evitarea recidivelor.

Ureteroscopia flexibilă cu laser reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de tratament al litiazei renale, oferind posibilitatea vizualizării directe și fragmentării calculilor indiferent de localizarea acestora. Intervenția prin ureteroscopie este minim invazivă, nu necesită incizii și asigură un timp redus de spitalizare, cu reintegrare rapidă în activitățile zilnice. Tehnologia modernă a laserului permite spargerea calculilor în fragmente fine, care pot fi eliminate natural.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.