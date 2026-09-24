Tulburarea de tranzit care trebuie investigată dacă persistă

Episoadele diareice sunt frecvente și, de multe ori, dispar în câteva zile, mai ales când sunt provocate de o infecție digestivă. Persistența sau reapariția simptomelor schimbă însă situația și impune căutarea unei cauze. Aflați mai mult despre diareea cronică la adult de la Dr. Carmen Lamatic, medic primar gastroenterologie.

Diareea înseamnă eliminarea unor scaune mai moi sau apoase și mai frecvente decât în mod obișnuit pentru persoana respectivă. Cauzele pot varia de la infecții și medicamente până la intoleranțe alimentare, boli inflamatorii sau probleme de absorbție. În caz de diaree persistentă, prezența sângelui în scaun, febra, scăderea în greutate, anemia sau deshidratarea sunt semne care necesită evaluare medicală. Investigațiile se aleg în funcție de durata simptomelor și de context, fără a porni automat de la presupunerea că problema este funcțională.

Diareea funcțională este o formă cronică în care predomină scaunele moi sau apoase, fără să fie identificată o boală organică care să explice simptomele și fără ca durerea abdominală să fie elementul principal. Diagnosticul se stabilește după o evaluare care exclude cauze precum boala inflamatorie intestinală, boala celiacă, infecțiile persistente sau alte afecțiuni relevante. În Diareea funcțională, tratamentul urmărește controlul simptomelor și identificarea factorilor alimentari sau a altor elemente care le pot agrava. Persistența simptomelor timp de săptămâni este un motiv pentru consult medical, nu pentru automedicație prelungită.

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Editor : A.D.V.