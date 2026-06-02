Tulburarea hormonală care înseamnă mai mult decât cicluri neregulate

Data publicării:
Ioana Zechiu

Această afecțiune este înțeleasă în prezent ca o problemă complexă, care poate influența ovulația, pielea, greutatea, metabolismul și fertilitatea. Noua denumire internațională, de sindrom poliendocrin metabolic ovarian, încearcă să corecteze ideea greșită că totul se reduce la prezența unor chisturi pe ovare. Aflăm mai mult despre sindromul ovarelor polichistice de la Dr. Ioana Zechiu, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Pentru multe paciente, ciclul menstrual neregulat este primul semn care duce la evaluare ginecologică sau endocrinologică. Menstrele rare, absența ovulației, acneea, excesul de păr pe față sau corp și dificultățile de a obține o sarcină pot orienta diagnosticul. La pacientele cu ciclu menstrual neregulat, medicul caută atât semne de dezechilibru hormonal, cât și alte cauze ce pot produce modificări similare. Evaluarea include discuția clinică, analize hormonale și ecografie, în funcție de vârstă și de context.

Deși denumirea clasică rămâne cunoscută, sindromul ovarelor polichistice nu înseamnă doar ovare cu aspect polichistic la ecografie. Numele nou subliniază mai bine legătura cu hormonii, rezistența la insulină și riscurile metabolice pe termen lung. În sindromul ovarelor polichistice, tratamentul se adaptează obiectivului principal al pacientei, care poate fi reglarea ciclului, controlul simptomelor cutanate, scăderea riscului metabolic sau obținerea unei sarcini. Schimbarea denumirii în sindrom poliendocrin metabolic ovarian nu schimbă imediat criteriile de diagnostic, dar ajută la o înțelegere mai corectă a bolii.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

