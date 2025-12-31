Tulburări funcționale care necesită investigații avansate

Afecțiunile funcționale ale esofagului pot genera simptome persistente și dificil de controlat. Identificarea mecanismului exact este esențială pentru un tratament eficient. Despre una dintre aceste afecțiuni, mai puțin cunoscute de publicul larg, aflăm mai mult de la Dr. Ion Băncilă, medic primar gastroenterologie.

Esofagul hipercontractil este o tulburare de motilitate caracterizată prin contracții excesiv de puternice ale musculaturii esofagiene. Aceasta poate provoca durere toracică, disfagie sau senzație de blocaj alimentar. Diagnosticul de esofag hipercontractil nu se bazează pe simptome izolate, ci pe criterii funcționale bine definite. Diferențierea de alte patologii este crucială pentru conduita corectă.

Manometria esofagiană este investigația de referință pentru evaluarea motilității esofagiene. Prin manometrie esofagiană pot fi măsurate presiunile și coordonarea contracțiilor musculare. Rezultatele permit clasificarea precisă a tulburărilor funcționale și orientarea tratamentului. Această metodă este indispensabilă în centrele specializate de gastroenterologie.

