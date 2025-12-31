Live TV

Tulburări funcționale care necesită investigații avansate

Data publicării:
dr_ion_bancila

Afecțiunile funcționale ale esofagului pot genera simptome persistente și dificil de controlat. Identificarea mecanismului exact este esențială pentru un tratament eficient. Despre una dintre aceste afecțiuni, mai puțin cunoscute de publicul larg, aflăm mai mult de la Dr. Ion Băncilă, medic primar gastroenterologie.

Esofagul hipercontractil este o tulburare de motilitate caracterizată prin contracții excesiv de puternice ale musculaturii esofagiene. Aceasta poate provoca durere toracică, disfagie sau senzație de blocaj alimentar. Diagnosticul de esofag hipercontractil nu se bazează pe simptome izolate, ci pe criterii funcționale bine definite. Diferențierea de alte patologii este crucială pentru conduita corectă.

Manometria esofagiană este investigația de referință pentru evaluarea motilității esofagiene. Prin manometrie esofagiană pot fi măsurate presiunile și coordonarea contracțiilor musculare. Rezultatele permit clasificarea precisă a tulburărilor funcționale și orientarea tratamentului. Această metodă este indispensabilă în centrele specializate de gastroenterologie.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
tren eurostar
4
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
zelenski
5
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
Digi Sport
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
Zăpadă, frig și vânt puternic în noaptea de Revelion. Cum vor arăta...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al...
militari ucraineni trag cu un tun
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei...
medic pacient acte medicale shutterstock
Prima zi din concediul medical nu va mai fi plătită, a decis...
Ultimele știri
Prețurile la carburanți cresc în noaptea de Anul Nou. Cât va costa un plin după majorarea accizelor
Accident mortal în județul Sibiu: Doi bărbaţi au murit după ce camionul încărcat cu lemne cu care circulau s-a răsturnat într-o râpă
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Fanatik.ro
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau...
Adevărul
România, performanță unică în UE. Daniel Dăianu: Să cobori deficitul de la peste 9% spre 6% este un act...
Playtech
Cadourile surprinzătoare făcute de Bolojan colegilor din Guvern! Miniştrii au rămas impresionaţi
Digi FM
Obiceiuri şi superstiţii de Anul Nou la români. Ce trebuie să faci ca să ai noroc tot anul
Digi Sport
Captura anului! Ce a găsit FBI în garajul unuia dintre cei mai căutați oameni din lume
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Sharon Stone, în culmea fericirii după ce fiul ei cel mare s-a logodit cu o tânără superbă din Ucraina. Cu ce...
Adevarul
Tudor Chirilă, Loredana și alți 300 de artiști contestă ordonanța Guvernului care zdruncină industria muzicală
Newsweek
Viața la pensie. Ce să facă pensionar în primele zile din 2026 să se simtă singuri și să alunge tristețea?
Digi FM
A murit nepoata lui John F. Kennedy. Tatiana Schlossberg avea 35 de ani
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...