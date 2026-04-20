Tumora rară care poate provoca episoade repetate de hipoglicemie

Unele scăderi ale glicemiei apar pe neașteptate și pot fi confundate cu oboseala, stresul sau mesele sărite. Când episoadele se repetă, investigațiile corecte pot identifica o cauză tratabilă și pot preveni complicații. Aflăm mai mult despre insulinom și despre pașii de diagnostic de la Conf. Dr. Mădălina Ilie, medic primar gastroenterologie, medic specialist medicină internă.

În multe cazuri, semnele apar în contexte obișnuite, precum dimineața, după efort sau între mese, și pot include tremur, transpirații, confuzie sau leșin. Insulinomul este una dintre cauzele rare care pot explica astfel de episoade, pentru că determină producție excesivă de insulină. Pentru confirmare, medicul corelează simptomele cu analizele de sânge făcute în momentul hipoglicemiei și cu testele recomandate. La pacienții cu insulinom, localizarea exactă a leziunii este un pas important în vederea tratamentului.

În etapa de diagnosticare a cauzelor hipoglicemiei, contează mult metodele care pot evalua pancreasul și structurile din jur. Ecoendoscopia permite o evaluare detaliată din interiorul tubului digestiv și este utilă mai ales când leziunea este mică. În multe situații, prin ecoendoscopie se poate face și recoltare de țesut, conform recomandării medicului, pentru clarificarea diagnosticului. Rezultatul investigației ajută la alegerea tratamentului și la planificarea intervenției.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

