Cancerele din sfera ORL includ acele afecțiuni oncologice localizate în regiunea gâtului, a nasului, a cavității bucale și a sinusurilor. Ce factori de risc există pentru aceste tumori, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Anda Niculescu, medic specialist oncologie medicală.

În cele mai multe cazuri de cancer ORL, tumorile au ca punct de plecare mucoasa care căptușește gura, gâtul sau laringele, mai rar sinusurile, dar se pot forma și la nivelul glandelor salivare sau în țesutul limfatic de la aceste niveluri. Principalii factori de risc pentru tumorile din sfera ORL includ consumul de alcool, fumatul și mestecatul de tutun, radiografiile repetate ale capului și gâtului sau alte tipuri de expunere la radiații, dar și infecțiile virale, cum sunt cele cu HPV sau cu virusul Epstein-Barr.

Diagnosticul se stabilește plecând de la semnele sau simptomele pe care le prezintă pacienții, specifice fiecărei localizări, pe baza investigațiilor recomandate de medic. Diagnosticul de certitudine este stabilit pe baza biopsiei și a examenului histopatologic. Tratamentul este adesea multimodal și poate include chirurgie, radioterapie și chimioterapie.

Editor : A.D.V.