Live TV

Tumorile din sfera ORL

Data publicării:
Dr. Anda Niculescu

Cancerele din sfera ORL includ acele afecțiuni oncologice localizate în regiunea gâtului, a nasului, a cavității bucale și a sinusurilor. Ce factori de risc există pentru aceste tumori, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Anda Niculescu, medic specialist oncologie medicală.

În cele mai multe cazuri de cancer ORL, tumorile au ca punct de plecare mucoasa care căptușește gura, gâtul sau laringele, mai rar sinusurile, dar se pot forma și la nivelul glandelor salivare sau în țesutul limfatic de la aceste niveluri. Principalii factori de risc pentru tumorile din sfera ORL includ consumul de alcool, fumatul și mestecatul de tutun, radiografiile repetate ale capului și gâtului sau alte tipuri de expunere la radiații, dar și infecțiile virale, cum sunt cele cu HPV sau cu virusul Epstein-Barr.

Diagnosticul se stabilește plecând de la semnele sau simptomele pe care le prezintă pacienții, specifice fiecărei localizări, pe baza investigațiilor recomandate de medic. Diagnosticul de certitudine este stabilit pe baza biopsiei și a examenului histopatologic. Tratamentul este adesea multimodal și poate include chirurgie, radioterapie și chimioterapie.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
4
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
mancare all inclusive
5
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
Digi Sport
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1029620199
Ce țări europene se declară „pregătite” să-l primească pe Putin pe...
pistol de jucărie
Focuri de armă în Sectorul 3 al Capitalei. Un tânăr a tras cu...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Percheziții DNA în Mangalia. Primarul Cristian Radu ar fi în centrul...
profimedia-0826924054
MApN: Rusia a lansat „grupuri de drone” pentru a ataca Ucraina la...
Ultimele știri
Încă un om a murit pe A1, după ce a fost acroşat de un TIR
Oameni furați în timp ce se aflau la cozile de la ghișee. Cum acționa o hoață în instituțiile aglomerate din Craiova
Letonia instalează „dinți de dragon” la granița cu Rusia și Belarus. Motivul invocat de către președintele Rinkevics
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
medica care se uita la imagini de la o tomografie a creierului
Descoperire revoluționară: O bacterie care agravează tumori intestinale, efect invers la alte organe. „Topește” cancerul de cap și gât
dr_eliza_gangone_sanador_chirurgie
Cum a fost salvat un bărbat cu o tumoră de 3 kilograme
ella
O tânără care a crezut că este mahmură a ajuns până la urmă la spital iar medicii i-au spus că mai are doar 12 luni de trăit
Stack of contraceptive pill strip with a taking guide marks.
Studiu: Medicamentele hormonale ar putea creşte riscul de tumori cerebrale printre femei
musculite fructe
STUDIU Cum ar putea ajuta musculiţele de fructe la stoparea dezvoltării tumorilor cerebrale
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany Hensel, gemenele siameze care au fascinat lumea, pozate cu un nou-născut. Acum un an s-a...
Cancan
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
Fanatik.ro
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Rita Ora, declarație emoționantă pentru Taika Waititi, de ziua lui: „Sunt atât de mândră de tine, mă inspiri...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Ce interese de familie îl fac pe George Simion să nu voteze tăierea pensiilor speciale?
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone nu e convinsă că Hollywood-ul are nevoie de un nou Basic Instinct: "Nu știu de ce ai face asta...
UTV
Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție după ce au fost terorizați de un fan. „Suntem nevoiți să...