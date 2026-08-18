Tumorile stomacului și rolul esențial al operației

Tratamentul bolilor oncologice ale stomacului este stabilit după confirmarea diagnosticului și evaluarea extinderii tumorii. Operația poate avea rol curativ în formele localizate, dar este frecvent integrată cu alte tratamente oncologice administrate înainte sau după intervenție. Aflăm mai mult despre cancerul gastric de la Dr. Roxana Macarie-Priceputu, medic specialist oncologie medicală.

Diagnosticul de cancer gastric este stabilit prin endoscopie cu biopsie, iar investigațiile imagistice arată dacă boala s-a extins la ganglioni sau la alte organe. Tipul tumorii, localizarea și starea generală a pacientului influențează ordinea tratamentelor. În cancerul gastric localizat, chimioterapia poate fi administrată înainte și după operație pentru a crește șansele de control al bolii. Cazurile avansate necesită terapii alese în funcție de caracteristicile tumorii și de extinderea acesteia.

În formele care pot fi operate, chirurgia oncologică digestivă urmărește îndepărtarea unei părți sau a întregului stomac, împreună cu ganglionii din vecinătate. Amploarea intervenției depinde de poziția și dimensiunea tumorii și trebuie să respecte reguli oncologice clare. Pentru chirurgie oncologică digestivă, rezultatul este influențat de experiența echipei, de pregătirea pacientului și de integrarea operației în planul complet de tratament. După gastrectomie, alimentația și starea nutrițională necesită urmărire și recomandări adaptate.

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Editor : A.D.V.