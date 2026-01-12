Un domeniu de înaltă performanță în chirurgia toracică

Unele afecțiuni respiratorii rămân mult timp greu de încadrat, deoarece semnele lor pot imita probleme banale și pot întârzia prezentarea la medic. În aceste situații, diagnosticul corect și tratamentul în centre cu experiență devin esențiale pentru un rezultat bun. Despre chirurgia traheii, un domeniu de înaltă performanță din chirurgia toracică, aflăm mai mult de la Prof. Dr. Ioan Cordoș, medic primar chirurgie toracică.

Cancerul traheal este rar, iar tocmai această raritate contribuie la dificultatea diagnosticului, mai ales când simptomele sunt nespecifice, precum tusea persistentă, răgușeala sau senzația de lipsă de aer. Stabilirea diagnosticului presupune, de regulă, investigații imagistice și endoscopice, urmate de confirmare histopatologică. În cazul unui cancer de trahee, stadializarea corectă și evaluarea extensiei locale sunt decisive pentru alegerea tratamentului. Conduita este individualizată, în funcție de localizare, dimensiune și starea generală a pacientului.

Chirurgia toracică are un rol central atunci când leziunea este rezecabilă și există o indicație clară pentru tratament curativ sau de control local. Intervențiile la nivel traheal sunt tehnic exigente, deoarece urmăresc îndepărtarea formațiunii și, când este posibil, reconstrucția cu păstrarea funcției respiratorii. În practica modernă, chirurgia toracică este parte a unei strategii integrate, care poate include și radioterapie sau tratamente sistemice, în funcție de caz. Planificarea se face într-un cadru multidisciplinar, iar monitorizarea postoperatorie atentă este esențială pentru prevenirea complicațiilor.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.