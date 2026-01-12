Live TV

Un domeniu de înaltă performanță în chirurgia toracică

Data publicării:
dr_ioan_cordos

Unele afecțiuni respiratorii rămân mult timp greu de încadrat, deoarece semnele lor pot imita probleme banale și pot întârzia prezentarea la medic. În aceste situații, diagnosticul corect și tratamentul în centre cu experiență devin esențiale pentru un rezultat bun. Despre chirurgia traheii, un domeniu de înaltă performanță din chirurgia toracică, aflăm mai mult de la Prof. Dr. Ioan Cordoș, medic primar chirurgie toracică.

Cancerul traheal este rar, iar tocmai această raritate contribuie la dificultatea diagnosticului, mai ales când simptomele sunt nespecifice, precum tusea persistentă, răgușeala sau senzația de lipsă de aer. Stabilirea diagnosticului presupune, de regulă, investigații imagistice și endoscopice, urmate de confirmare histopatologică. În cazul unui cancer de trahee, stadializarea corectă și evaluarea extensiei locale sunt decisive pentru alegerea tratamentului. Conduita este individualizată, în funcție de localizare, dimensiune și starea generală a pacientului.

Chirurgia toracică are un rol central atunci când leziunea este rezecabilă și există o indicație clară pentru tratament curativ sau de control local. Intervențiile la nivel traheal sunt tehnic exigente, deoarece urmăresc îndepărtarea formațiunii și, când este posibil, reconstrucția cu păstrarea funcției respiratorii. În practica modernă, chirurgia toracică este parte a unei strategii integrate, care poate include și radioterapie sau tratamente sistemice, în funcție de caz. Planificarea se face într-un cadru multidisciplinar, iar monitorizarea postoperatorie atentă este esențială pentru prevenirea complicațiilor.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
4
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
5
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
"Vai, săraca de tine!" Celebrul miliardar român a ajuns la Milano și a început să plângă pe străzi
Digi Sport
"Vai, săraca de tine!" Celebrul miliardar român a ajuns la Milano și a început să plângă pe străzi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
chirurgie_toracica_sanador (2)
Cum se tratează metastazele pulmonare
spital
Spitalul Judeţean Oradea face angajări. Unitatea medicală are deficit de personal pe mai multe secţii
Recomandările redacţiei
London Rally Held In Solidarity With Protesters In Iran
Iranul cere ajutor, aliații cer prudență. Donald Trump, în fața unei...
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiției este acuzat că și-a plagiat peste jumătate din...
ger frig termometru gettyimages
ANM a actualizat prognoza: ger năprasnic în România. Noaptea de luni...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua...
Ultimele știri
Republica Islamică Iran este „pe deplin pregătită pentru război”. Ce a spus șeful diplomației de la Teheran
Percheziţii în Dolj, Buzău şi Londra într-un caz de proxenetism. Tinere, inclusiv rude, erau trimise să se prostitueze în Anglia
„Calitatea” pe care UE o stăpânește la perfecție, în opinia lui Robert Fico: „Toți se uită doar spre Statele Unite ale Americii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Fanatik.ro
Iată toate cifrele din oferta scrisă a lui Dinamo pentru Blănuță! ”Câinii” insistă să închidă transferul...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
El este singurul transfer pe care FCSB îl mai face în această iarnă. MM Stoica a dat toate detaliile. Exclusiv
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Cât costă o vacanţă la schi în Ucraina în 2026: tarife pentru cazare şi skipass
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
A venit cea mai dură reacție pentru Loți Boloni, după declarațiile făcute la adresa regretatului Ilie Balaci
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Ministrul Muncii confirmă că mulți pensionari iau o pensie mai mică decât au contribuit. Cine sunt aceștia?
Digi FM
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Julia Roberts, aplaudată frenetic la Globurile de Aur 2026: „O să fiu imposibilă cel puțin o săptămână!”...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...