Un pas esențial pentru sănătatea digestivă pe termen lung

Prevenția joacă un rol decisiv în reducerea impactului afecțiunilor oncologice digestive, iar informarea corectă este primul pas în acest demers. În contextul medicinei moderne, screeningul devine o intervenție activă care poate schimba semnificativ prognosticul pacienților. Aflăm mai mult despre prevenția și screeningul cancerului colorectal de la Dr. Eduard Dănăilă, medic primar oncologie medicală.

Cancerul colorectal reprezintă una dintre cele mai frecvente forme de cancer la nivel mondial, cu o evoluție adesea silențioasă în stadiile incipiente. Tocmai această lipsă a simptomelor face ca diagnosticul tardiv de cancer colorectal să fie frecvent, cu implicații majore asupra tratamentului și supraviețuirii. Identificarea precoce a bolii permite intervenții terapeutice mai puțin agresive și cu rate crescute de succes. De aceea, prevenția și monitorizarea periodică sunt esențiale, mai ales pentru persoanele cu factori de risc.

Colonoscopia este metoda de referință pentru screeningul și diagnosticul afecțiunilor colonului, oferind o evaluare directă și detaliată a mucoasei intestinale. Prin colonoscopie pot fi identificate și îndepărtate leziuni precanceroase înainte ca acestea să evolueze. Procedura este sigură, standardizată și adaptată fiecărui pacient, în funcție de profilul clinic. Astfel, colonoscopia devine un instrument central în strategia modernă de prevenție oncologică.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.