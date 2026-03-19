Urgența în care un blocaj împiedică eliminarea urinei

Data publicării:
dr_marcian_manu

Absența urinării nu este un simptom obișnuit, ci un semnal care poate indica o problemă severă, uneori cu evoluție rapidă. În aceste situații, evaluarea imediată este esențială pentru protejarea funcției renale și pentru prevenirea complicațiilor. Despre o formă particulară a acestei probleme, anuria obstructivă, aflăm mai mult de la Conf. Dr. Marcian Manu, medic primar urologie.

Anuria înseamnă producerea unei cantități extrem de mici de urină sau chiar absența totală a acesteia. Este o problemă diferită de retenția urinară, când urina se formează, dar nu poate fi eliminată. Cauzele de anurie pot fi prerenale, cum se întâmplă în deshidratarea severă, renale, prin afectarea directă a rinichilor, sau postrenale, prin obstrucția căilor urinare. Diagnosticul se bazează pe examen clinic, analize de sânge și imagistică, de regulă ecografie, pentru identificarea unui blocaj.

Urgențele urologice includ situații precum obstrucția bilaterală a ureterelor, obstrucția pe rinichi unic funcțional sau blocajul asociat cu infecție, care poate deveni rapid amenințător. În caz de urgențe urologice, obiectivul este deblocarea drenajului urinar și stabilizarea pacientului, uneori prin sondaj vezical, stent ureteral sau nefrostomie, în funcție de nivelul obstrucției. Intervenția rapidă poate preveni deteriorarea renală și complicațiile sistemice. După rezolvarea urgenței, cauza trebuie investigată și tratată pentru a reduce riscul de recurență.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

