Urgența vasculară în care circulația trebuie refăcută rapid

Blocarea bruscă a circulației către un braț sau un picior este o situație gravă, în care timpul influențează direct șansele de recuperare. Fără tratament rapid, lipsa de sânge poate afecta ireversibil mușchii, nervii și viabilitatea membrului. Aflăm mai mult despre ischemia acută de membre de la Dr. Anca Chitic, medic specialist chirurgie vasculară.

Ischemia de membre apare prin reducerea severă sau chiar oprirea fluxului de sânge, cel mai frecvent din cauza unui cheag sau a unei artere deja îngustate. Semnele pot include durere intensă, răcirea membrului, paloare, amorțeală, slăbiciune și diminuarea pulsului. La pacienții cu ischemie de membre, evaluarea medicală rapidă este esențială pentru a stabili dacă membrul mai poate fi salvat și ce metodă de tratament este potrivită. Investigațiile se aleg în funcție de severitate, pentru ca intervenția să nu fie întârziată inutil.

După stabilirea diagnosticului, obiectivul principal este refacerea circulației cât mai repede posibil. Cardiologia intervențională poate contribui prin proceduri endovasculare, realizate prin cateter, care permit redeschiderea vaselor în cazuri atent selectate. Tratamentul prin proceduri de cardiologie intervențională se face cu ghidaj imagistic și poate fi adaptat cauzei blocajului și anatomiei vasculare. Uneori, aceste proceduri sunt suficiente, iar alteori sunt completate de chirurgie vasculară, în funcție de situația pacientului.

