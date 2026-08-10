10.000 de cupluri își pot alege o clinică prin programul FIV. Un embriolog senior explică ce trebuie verificat înainte de a lua decizia

Pentru cei care își doresc un copil, iar sarcina întârzie să apară, decizia de a începe o procedură de fertilizare in vitro vine, de cele mai multe ori, după luni sau chiar ani de întrebări, investigații, încercări și așteptare. Chiar și după ce au decis să înceapă tratamentul, multe cupluri se confruntă cu o nouă dificultate: costurile procedurii.

Înscrierile pentru programul FIV 2026 vor începe pe 17 august, oferind cuplurilor și femeilor singure un sprijin financiar important pentru accesarea tratamentului.

Ajutorul financiar oferit de program poate face tratamentul mai accesibil. După depunerea dosarului apare însă una dintre cele mai importante întrebări: cum aleg clinica potrivită?

Atunci când nu au deja o recomandare pentru un medic sau o clinică de la apropiați care au trecut cu succes prin FIV, mulți pacienți urmăresc două criterii: prețul și rata de succes afișată pe site-ul clinicilor. Aceste informații nu spun însă întreaga poveste despre calitatea unui centru de fertilitate.

Dr. Melihan Bechir, medic primar specializat în infertilitate și embriolog senior în cadrul Fertility Institute și Fertility Center Cluj Regina Maria, cu acreditare ESHRE, explică care sunt cele mai importante lucruri pe care cei care își doresc să devină părinți ar trebui să le cunoască despre un centru de fertilitate.

Ce ar trebui să existe într-un laborator FIV

Pentru pacienți, tehnologia unui laborator poate părea greu de evaluat. În spatele denumirilor și al echipamentelor sofisticate există însă trei elemente importante: siguranța probelor, evaluarea corectă a embrionilor și experiența echipei.

Un criteriu esențial este trasabilitatea, și anume posibilitatea de a urmări și identifica fiecare probă biologică în toate etapele procedurii.

La Fertility Institute, singurul centru cu 5 embriologi seniori, activitatea de laborator este monitorizată prin RI Witness, un sistem electronic de identificare bazat pe radiofrecvență. Fiecare probă formată din ovocite, spermatozoizi sau embrioni este asociată electronic cu identitatea pacientei sau a cuplului. Sistemul nu permite manipularea simultană a unor probe care aparțin unor pacienți diferiți.

„Pentru pacienți, importanța este directă: elimină riscul erorii umane de identificare, care rămâne cel mai grav incident posibil într-un laborator FIV. Este un standard de siguranță foarte important”, spune Dr. Melihan Bechir.

Inteligența artificială oferă un al doilea punct de vedere

Un alt element important este modul în care sunt evaluate ovocitele și embrionii. Din 2024, laboratorul din cadrul Fertility Institute folosește EMBRYOAID, o soluție dezvoltată pentru analiza embrionilor, precum și sistemele VIOLET și MAGENTA, pentru evaluarea ovocitelor.

Algoritmii analizează imaginile și caracteristicile ovocitelor și embrionilor și oferă echipei un scor orientativ. Acesta nu înlocuiește medicul sau embriologul și nu decide singur ce embrion va fi transferat.

„Pe înțelesul pacienților: este ca un al doilea aviz, obiectiv și consistent, care reduce variabilitatea subiectivă între evaluatori și ajută la ierarhizarea embrionilor cu cel mai bun potențial de implantare. Decizia finală rămâne însă clinică și aparține echipei medicale”, precizează Dr. Melihan Bechir.

Tehnologia poate ajuta echipa să analizeze informațiile într-un mod mai uniform, dar nu poate elimina limitele biologice și nici nu poate înlocui experiența echipei acumulată în laborator.

Dr. Melihan Bechir, medic primar specializat în infertilitate și embriolog senior în cadrul Fertility Institute și Fertility Center Cluj Regina Maria, cu acreditare ESHRE

Ce înseamnă, de fapt, rata de succes a unei clinici?

Rata de succes este, de cele mai multe ori, una dintre primele informații pe care oamenii le caută pe site-ul unei clinici. Este și una dintre cifrele cel mai greu de interpretat.

Indicatorul care răspunde cel mai bine întrebării unui cuplu este rata cumulativă de naștere vie per ciclu de stimulare. Aceasta include atât rezultatul transferului proaspăt, cât și rezultatele transferurilor ulterioare realizate cu embrionii congelați obținuți în cadrul aceluiași ciclu.

Mai simplu spus, arată care este șansa de a avea un copil folosind toți embrionii obținuți după o singură etapă de stimulare ovariană.

Fertility Institute are o rată globală de sarcină de 40,1% și 320 de copii născuți în 2025. Potrivit datelor, 1 din 3 femei devine mamă după primul embriotransfer.

„O rată de succes la nivel de clinică este o medie populațională, calculată pe un număr mare de cazuri, cu vârste, diagnostice și rezerve ovariene diferite. Ea reflectă calitatea sistemului, dar șansa reală a unui cuplu anume depinde de factori proprii. O cifră bună la nivel de clinică înseamnă că sistemul funcționează corect – nu că fiecare cuplu are automat 40% șanse”, explică embriologul.

Pentru ca procentele a două clinici să poată fi comparate, trebuie cunoscut și modul în care au fost calculate. Unele rate sunt raportate pentru fiecare ciclu început, altele numai pentru transferurile embrionare efectuate, iar altele pentru fiecare pacientă.

„Clinicile aleg adesea numitorul care dă cifra cea mai favorabilă. O clinică poate raporta o rată mare per transfer tocmai pentru că selectează pacienți cu prognostic bun sau pentru că numără doar transferurile efectuate, nu ciclurile care nu au ajuns la transfer”, avertizează Dr. Melihan Bechir.

O rată calculată numai pe baza transferurilor poate exclude ciclurile în care nu s-a ajuns la această etapă și poate oferi o imagine mai favorabilă decât rezultatul real al tuturor pacientelor care au început tratamentul.

Aceleași standarde riguroase și o echipă supraspecializată în Cluj

La Fertility Center Cluj Regina Maria, echipa medicală supraspecializată în infertilitate și embriologii lucrează împreună pentru a oferi fiecărui pacient un plan personalizat. În ultimii 5 ani, centrul a acumulat peste 1.300 de inseminări și proceduri FIV și peste 700 de embriotransferuri, cu o rată medie de succes comunicată de 42%. În 2025, 70% dintre pacientele care au obținut o sarcină în urma embriotransferului au adus pe lume copii sănătoși.

Pentru cei din Transilvania și din vestul țării care își doresc să devină părinți, accesul la un centru apropiat poate reduce numărul drumurilor lungi și presiunea logistică asociată tratamentului.

„Zona de vest a țării are o tradiție timpurie în domeniul FIV, iar proximitatea Ungariei, țară cu una dintre cele mai vechi tradiții de reproducere umană asistată din regiune, a însemnat că unele cupluri aveau deja o alternativă, fie ea și dincolo de graniță. Ceea ce înseamnă că diferența pe care Fertility Center Cluj a adus-o nu a fost proximitatea în sine, ci calitatea serviciilor”, precizează Dr. Melihan Bechir.

Pentru menținerea acestor standarde în București și Cluj sunt utilizate proceduri comune pentru manipularea gameților și a embrionilor, aceleași medii de cultură și criterii de evaluare, audituri interne periodice și un sistem comun de management al calității.

„Evoluția cea mai importantă nu este cea tehnologică, ci consolidarea unei echipe locale capabile să mențină consistența actului medical fără compromisuri, indiferent de oraș”, adaugă dr. Melihan Bechir.

Cuplurile vin astăzi mai informate și mai des împreună

Modul în care pacienții se raportează la infertilitate s-a schimbat în ultimii ani. Subiectul este discutat mai des, iar evaluarea nu mai este privită exclusiv ca o responsabilitate a femeii.

„Infertilitatea nu mai este un subiect tabu. Cuplurile vin împreună, de la început, și a dispărut tiparul vechi în care partenerul era trimis la evaluare abia după ce se exclude o disfuncție sexuală, pe principiul «du-te tu, că eu nu am nimic». Pacienții de azi sunt informați, înțeleg că infertilitatea poate avea o cauză masculină la fel de frecvent ca una feminină”, spune embriologul.

Tot mai multe persoane sunt conștiente și de rolul vârstei în fertilitate și caută informații înainte ca aceasta să devină un factor limitativ.

„În spatele fiecărui număr de pe o fișă de laborator există un cuplu care așteaptă”

Voucherul oferit de programul național de FIV poate acoperi o parte importantă a costurilor, însă alegerea centrului și a echipei de specialiști rămâne o decizie medicală și personală. Dincolo de aparatură și de procente, pacienții au nevoie să înțeleagă cum sunt protejate probele, cum sunt luate deciziile și cine sunt oamenii care îi însoțesc în această parte nevăzută a tratamentului.

„Embriologia este, în esență, o profesie a responsabilității tăcute: cele mai importante decizii, cum ar fi ce embrion se transferă și când, cum este manipulată o probă, se iau departe de ochii pacienților, dar le afectează direct viața”, spune Dr. Melihan Bechir.

„Drumul de la un ovocit fecundat până la un copil născut viu trece prin zeci de puncte de decizie invizibile pacienților, fiecare cu potențial de a schimba rezultatul. Această profesie cere rigoare științifică, dar și conștiința că în spatele fiecărui număr de pe o fișă de laborator există un cuplu care așteaptă”, concluzionează embriologul.

Pașii urmați cu responsabilitate în laborator nu sunt văzuți de pacienți, dar au un rol crucial

Pentru cupluri și femeile singure, zilele dintre puncție și transfer sunt momente de așteptare. În laborator, ele înseamnă însă monitorizare, decizii și responsabilitatea de a trata fiecare probă nu doar ca pe un material biologic, ci ca pe o parte din speranța unor oameni.

„Cuplurile văd, în general, doar rezultatul: numărul de ovocite, rata de fertilizare, embrionul transferat. Nu văd orele petrecute în evaluarea morfocinetică a fiecărui embrion, deciziile luate în timp real atunci când dezvoltarea nu urmează tiparul așteptat, discuțiile de echipă pentru cazurile-limită sau ajustările de protocol făcute silențios atunci când un rezultat parțial sugerează o problemă”, explică Dr. Melihan Bechir.

Cu alte cuvinte, echipa urmărește felul în care se dezvoltă fiecare embrion și decide, în funcție de evoluția sa și de situația medicală a pacientei, care sunt pașii următori.

„Acest travaliu invizibil, judecata clinică aplicată în momente critice, are adesea un impact mai mare asupra rezultatului final decât orice echipament”, concluzionează embriologul.

Editor : A.D.V.