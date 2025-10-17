90% din cazurile de cancer mamar sunt descoperite prea târziu. Cum poate fi schimbată această statistică?

7 din 10 femei de peste 50 de ani din România nu au făcut niciodată o mamografie. Anual, peste 12.000 de românce sunt diagnosticate cu cancer de sân, iar aproximativ 4.000 își pierd viața din cauza depistării tardive. De altfel, aproape 90% dintre cazuri sunt identificate în stadii avansate (II-IV), când șansele de supraviețuire scad dramatic.

În octombrie, luna dedicată conștientizării cancerului de sân, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA își propune să schimbe statisticile și relansează, pentru al patrulea an, o campanie cu impact real: proiectul #CuMamalaMamo, o campanie educațională și de prevenție care reunește an de an comunitatea din România, susținând aceeași dorință: aceea de a promova grija față de sănătate și importanța controalelor periodice.

#CuMamaLaMamo - campania în care poți dona mamografia unei persoane dragi

Pentru al doilea an consecutiv, inițiativa #CuMamalaMamo permite abonaților REGINA MARIA să doneze integral mamografia anuală inclusă în abonament mamelor, soțiilor sau altor persoane dragi. Este mai mult decât un control medical – este un act de dragoste care poate transforma o statistică în timp câștigat alături de familia ta. Atât abonatele, cât și abonații pot dona mamografia pe www.reginamaria.ro/mama-la-mamo.

Campania pune accent pe educație, prevenție și acces la screening. Fiecare control realizat înseamnă o șansă de a descoperi boala la timp, când tratamentele sunt mai simple, mai puțin invazive și cu șanse mari de succes, deoarece datele arată că depistarea timpurie a cancerului de sân poate crește rata de supraviețuire până la 95%.

În acest context, REGINA MARIA oferă femeilor din România acces la tehnologie de ultimă generație, bazată pe inteligență artificială (AI), care permite o analiză mai precisă a mamografiilor și o identificare rapidă a modificărilor suspecte.

„Este esențial să le arătăm femeilor ce rată de succes și cât timp din viața lor câștigă datorită noilor tehnologii. În centrele REGINA MARIA, folosim tehnologia bazată pe inteligență artificială pentru a crește acuratețea diagnosticelor și a sprijini medicii în depistarea precoce a cancerului de sân. Iar rezultatele sunt uimitoare", menționează dr. Laura Ianculescu, medic primar radiologie și imagistică medicală în cadrul Rețelei de sănătate REGINA MARIA.

Algoritmii folosiți pot detecta chiar și cele mai mici leziuni, invizibile pentru ochiul uman, oferind medicilor un instrument de sprijin esențial în stabilirea diagnosticului.

Cum poate fi donată mamografia de pe abonamentele REGINA MARIA?

Campania #CuMamalaMamo este activă în perioada 1–31 octombrie 2025, iar donarea se poate face online, simplu, pe www.reginamaria.ro/mama-la-mamo. Atât abonatele, cât și abonații pot transforma mamografia inclusă în abonament într-un cadou de viață pentru cineva drag.

Rezultatele fiecărei ediții ale campaniei confirmă că femeile reacționează pozitiv atunci când înțeleg concret beneficiile tehnologiei și când au acces facil la servicii medicale de calitate. În plus, componenta de donație a devenit un simbol al solidarității între generații: mame care își trimit fiicele la control, fiice care își conving mamele să își facă mamografia, soți care oferă cadou o verificare medicală esențială.

În 2024, de exemplu, a fost donată o mamografie la fiecare minut, iar rețeaua a înregistrat o creștere cu 74% a programărilor pentru mamografii. Mai mult decât atât, a fost raportată și o creștere de 65% a gradului de conștientizare privind mamografia cu AI.

Rețeaua care conduce transformarea digitală medicală din România

REGINA MARIA este rețeaua de sănătate care conduce transformarea digitală în domeniul medical din România, prin investiții constante în tehnologie de ultimă generație și AI. Rețeaua oferă pacienților acces la laboratoare inteligente, echipate cu cele mai noi tehnologii și integrate într-un sistem național performant.

Laboratoarele REGINA MARIA sunt primele din țară acreditate RENAR pentru utilizarea inteligenței artificiale și sunt recunoscute pentru acuratețea și siguranța rezultatelor, eliberarea rapidă a analizelor, aparatură de ultimă generație și o gamă completă de teste genetice și analize medicale. Rețeaua REGINA MARIA înseamnă 35 de laboratoare și peste 200 puncte de recoltare la nivel național, cu peste 30.000 de pacienți deserviți zilnic, iar Laboratorul Central din București se află printre cele 43 de laboratoare din lume acreditate JCI.

În centrele de imagistică REGINA MARIA se află cel mai rapid și performant aparat CT din România, capabil să genereze mii de imagini în doar câteva secunde, cu o doză de radiație redusă cu până la 50%. Rețeaua este, de asemenea, prima din România care folosește integrat sistemul DoseWatch, pentru monitorizarea și controlul dozelor de radiații.

