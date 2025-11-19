Când fotbalul devine arenă preventivă – Regina Maria i-a încurajat pe microbiști să acorde mai multă atenție sănătății lor

Bannerele care au trecut neobservate pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești ascund un mesaj vital: un simplu test de sânge poate salva vieți.

Stadionul Ilie Oană din Ploiești, meciul România - San Marino. Zeci de mii de suporteri în tribune, milioane în fața televizoarelor. Toți cu ochii pe minge, pe marcaj, pe scor. Dar câți au observat că printre sponsorii afișați pe bannere a apărut un nume neobișnuit - cancerul de prostată?

Foarte puțini. Și tocmai asta e ideea.

Când problema de sănătate devine "brand" pentru a fi, în sfârșit, vizibilă

Rețeaua Privată de Sanatate Regina Maria a lansat o campanie care își propune să aducă în discuție o afecțiune destul de ignorată în spațiul public, transformând acest subiect într-un brand cu vizibilitate la unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului.

"Am vrut să vedem dacă bărbații vor observa cancerul de prostată dacă îl facem la fel de vizibil ca un sponsor major", explică reprezentanții campaniei. Motivul: de multe ori ignorăm semnele din corp până devine prea târziu."

Cifrele care nu mint

Demonstrația de pe stadion reflectă o realitate medicală:

Cancerul de prostată e cea mai frecventă formă de cancer la bărbații din România

95% din cazuri sunt descoperite târziu

România are una dintre cele mai scăzute rate de supraviețuire din UE

Între 2011-2021, decesele au crescut cu 9% la noi, în timp ce media UE a scăzut cu 9%

De ce? Pentru că nu vorbim despre asta. Pentru că amânăm testele. Pentru că "o să fie bine" până când nu mai e.

"Cancerul de prostată se dezvoltă lent, insidios. Când simptomele apar, adesea e prea târziu pentru un tratament optim", explică specialiștii Regina Maria. "Dar un simplu test de sânge, făcut anual, poate detecta boala în faze incipiente – când șansele de vindecare sunt foarte mari."

Un test simplu, gratuit tot noiembrie

Campania nu se oprește la conștientizare. Regina Maria oferă testul PSA (antigen prostatic specific) complet gratuit în toate punctele de recoltare și policlinicile din rețea, până pe 30 noiembrie.

Ce trebuie să știi:

Testul e un simplu test de sânge

Nu ai nevoie de trimitere medicală

Rezultatul vine în aproximativ 24 de ore

E recomandat anual pentru bărbații peste 50 de ani (sau peste 40 de ani dacă există istoric familial)

E complet gratuit până pe 30 noiembrie

Cum te testezi:

Mergi în orice punct de Recoltare sau policlinică Regina Maria Ceri testul PSA gratuit Aștepți rezultatul Dacă e ceva în neregulă, ai prins boala la timp

De ce ignorăm ceea ce ne poate ucide?

Stigmatul social joacă un rol uriaș. Mulți bărbați evită să discute despre sănătatea intimă – fie din rușine, fie din convingerea că "dacă nu mă doare, înseamnă că sunt sănătos". Greșit.

Cancerul de prostată nu doare în fazele incipiente. Nu dă semne clare. Nu te trezește noaptea. Se dezvoltă lent, în tăcere, până când simptomele devin vizibile – și atunci, adesea, e prea târziu pentru un tratament complet eficient.

"De aceea testarea preventivă e esențială", insistă medicii. "Nu așteptați simptomele. Când ele apar, boala e deja avansată."

Informații și programări:

www.prostatecancer.ro

021 9268

Testare gratuită până pe 30 noiembrie în toate punctele Regina Maria

Un simplu test. 24 de ore pentru rezultat. Poate o viață salvată. În noiembrie, e gratuit. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci e să nu-l mai ignori.

Editor : A.D.V.