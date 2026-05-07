Când teama lasă loc încrederii: povestea unei paciente cu fibrom uterin mare și rolul esențial al unei abordări umane

În cazul pacientei C.S., care a trecut printr-o intervenție chirurgicală robotică pentru un fibrom uterin de dimensiuni mari, drumul până la soluția potrivită nu a fost unul direct. După mai multe consultații și răspunsuri incomplete, a continuat să caute claritate până când a ajuns la o abordare care i-a oferit nu doar un diagnostic corect, ci și încredere. La Spitalul Regina Maria Brașov, tehnologia a fost importantă, dar diferența a făcut-o omul.

Pentru multe femei, un diagnostic ginecologic complicat nu vine doar cu simptome fizice, ci și cu neliniște, întrebări și, uneori, cu sentimentul că nu au primit încă toate răspunsurile de care au nevoie. În cazul lui C.S., parcursul medical până la soluția potrivită a însemnat mai mult decât identificarea unei afecțiuni: a însemnat căutarea unui medic care să vadă nu doar investigațiile, ci și omul din spatele lor.

C.S. a aflat că are fibroame uterine în urma unui control anual de rutină. La început, acestea erau de dimensiuni mici, însă în următorii doi ani au crescut semnificativ, iar situația s-a complicat odată cu apariția unui polip.

„Presiunea pe care o creau pe abdomen dădea stare de disconfort permanent, urinări foarte frecvente, dureri în zona pelvină”, povestește pacienta.

Dincolo de diagnostic: nevoia de claritate și încredere

În încercarea de a înțelege mai bine situația, pacienta a mers la mai multe consultații. Deși i s-a explicat că intervenția chirurgicală este, cel mai probabil, necesară, modul în care a primit această informație nu i-a oferit siguranță.

Comunicarea a fost percepută ca fiind standardizată și impersonală, iar decizia părea deja luată în locul ei. Acest lucru a determinat-o să caute o a doua opinie, pentru a-și clarifica opțiunile și a găsi o abordare în care să aibă încredere.

La consultația cu Dr. Viorel Narcis Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov, experiența s-a schimbat vizibil: discuția a fost detaliată, fără grabă, iar fiecare etapă a fost explicată clar. Pacienta a avut timp să înțeleagă și să pună întrebări, iar procesul medical a devenit unul în care s-a simțit implicată.

Medicul subliniază importanța acestei relații: „Cred că cineva vine la tine să-ți ceară un ajutor și tu trebuie să-l tratezi ca pe cineva din familie. Dacă îți pasă cu adevărat, pacientul simte asta.”

Dr. Viorel Narcis Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov

Ce înseamnă un fibrom uterin mare

Fibroamele uterine sunt frecvente, însă atunci când cresc în dimensiuni, pot afecta semnificativ viața de zi cu zi. Nu este vorba doar despre durere sau sângerări, ci și despre impactul asupra organelor din jur, „formațiunile acestea pot modifica anatomia locală și pot afecta organele din vecinătate”, explică dr. Stoica.

Un fibrom mare poate provoca urinări frecvente, senzație de presiune abdominală, balonare sau tulburări de tranzit. În anumite cazuri, poate ajunge chiar să afecteze tractul urinar.

De aceea, evaluarea trebuie să fie una personalizată, adaptată fiecărei paciente în parte, nu doar bazată pe dimensiunea formațiunii.

Reevaluarea corectă schimbă planul terapeutic

În cazul lui C.S., diferența a fost făcută de o reevaluare atentă și de modul în care informațiile i-au fost prezentate.

În urma consultațiilor și investigațiilor, a înțeles că există mai multe opțiuni pentru intervenția chirurgicalǎ „Am realizat că operația poate fi realizată în mai multe moduri”, spune pacienta. Discuțiile au inclus avantajele și riscurile, precum și metodele de intervenție: clasică, laparoscopică sau robotică.

Această claritate i-a permis să ia o decizie informată și potrivită pentru contextul său medical și personal.

Pentru medic, acest proces este esențial: „pacienții trebuie să înțeleagă de ce li se recomandă o anumită soluție, nu doar să o accepte.”

Performanță medicală susținută de grijă reală

Soluția aleasă în final a fost o histerectomie subtotală realizată pe cale robotică, o intervenție minim invazivă care permite o recuperare mai rapidă și un impact redus asupra organismului.

Chirurgia robotică oferă avantaje importante în cazurile complexe, permițând o precizie mai mare și o abordare mai sigură a unor situații dificile. „Îți oferă posibilitatea să abordezi minim invaziv situații în care altădată ai fi fost nevoit să operezi clasic”, explică dr. Stoica.

Cu toate acestea, pentru pacientă, adevărata diferență nu a fost dată doar de tehnologie: „Tehnologie am întâlnit în multe spitale, însă diferența la Spitalul Regina Maria din Brașov o face umanitatea echipei”, spune C.S.

Empatia nu este un detaliu. Este parte din tratament

Consultația nu a fost doar un act medical, ci o experiență în care pacienta s-a simțit ascultată și înțeleasă. Timpul acordat, explicațiile oferite și atenția la detalii au contribuit la construirea unei relații de încredere.

„Am simțit că nu sunt doar un caz medical, ci un pacient tratat cu atenție și grijă reală”, spune C.S.

În astfel de situații, empatia devine o componentă esențială a tratamentului, nu doar un element secundar. Pentru că o pacientă care înțelege și simte că este în siguranță poate lua decizii mai clare și mai asumate.

Rezultatele au fost vizibile după operație

Simptomele care afectau zilnic viața pacientei au dispărut, iar starea generală s-a îmbunătățit semnificativ.

„După intervenție, simptomele de presiune abdominală au dispărut și nu mai am dureri pelvine”, spune C.S.

Pe lângă dispariția simptomelor, recuperarea a fost una rapidă, specifică intervențiilor minim invazive, ceea ce i-a permis să își reia treptat activitățile obișnuite fără disconfortul anterior.

Medicul subliniază că acest tip de evoluție este unul dintre avantajele majore ale chirurgiei robotice:

„Chirurgia robotică îți oferă posibilitatea să abordezi minim invaziv situații în care altădată ai fi fost nevoit să operezi clasic. Avantajul este că nu afectezi musculatura în același mod, intervenția este mai precisă, iar pacientele se mobilizează mult mai repede după operație și au o recuperare mai ușoară”, explică dr. Stoica.

De ce contează a doua opinie

Cazul lui C.S. arată cât de important este să cauți răspunsuri până când lucrurile devin clare.

A doua opinie nu este o verificare, ci o etapă esențială în înțelegerea diagnosticului și alegerea tratamentului potrivit. Mai ales în cazurile complexe, unde există mai multe opțiuni, diferența o face modul în care acestea sunt explicate și adaptate pacientului.

Mesajul final este simplu, iar, așa cum subliniază dr. Narcis Stoica, „pacientele nu ar trebui să se oprească până nu simt că înțeleg exact ce li se întâmplă și de ce trebuie să facă un anumit lucru.”

Pentru că, în final, nu doar tehnologia contează, ci și oamenii care o folosesc și felul în care aleg să fie alături de pacienți.

Editor : A.D.V.