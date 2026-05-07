Live TV

Când teama lasă loc încrederii: povestea unei paciente cu fibrom uterin mare și rolul esențial al unei abordări umane

Data actualizării: Data publicării:
Fotografie principala Articol susținut de Regina Maria
Din articol
Dincolo de diagnostic: nevoia de claritate și încredere Ce înseamnă un fibrom uterin mare Reevaluarea corectă schimbă planul terapeutic Performanță medicală susținută de grijă reală Empatia nu este un detaliu. Este parte din tratament Rezultatele au fost vizibile după operație De ce contează a doua opinie

În cazul pacientei C.S., care a trecut printr-o intervenție chirurgicală robotică pentru un fibrom uterin de dimensiuni mari, drumul până la soluția potrivită nu a fost unul direct. După mai multe consultații și răspunsuri incomplete, a continuat să caute claritate până când a ajuns la o abordare care i-a oferit nu doar un diagnostic corect, ci și încredere. La Spitalul Regina Maria Brașov, tehnologia a fost importantă, dar diferența a făcut-o omul.

Pentru multe femei, un diagnostic ginecologic complicat nu vine doar cu simptome fizice, ci și cu neliniște, întrebări și, uneori, cu sentimentul că nu au primit încă toate răspunsurile de care au nevoie. În cazul lui C.S., parcursul medical până la soluția potrivită a însemnat mai mult decât identificarea unei afecțiuni: a însemnat căutarea unui medic care să vadă nu doar investigațiile, ci și omul din spatele lor.

C.S. a aflat că are fibroame uterine în urma unui control anual de rutină. La început, acestea erau de dimensiuni mici, însă în următorii doi ani au crescut semnificativ, iar situația s-a complicat odată cu apariția unui polip.

„Presiunea pe care o creau pe abdomen dădea stare de disconfort permanent, urinări foarte frecvente, dureri în zona pelvină”, povestește pacienta.

Dincolo de diagnostic: nevoia de claritate și încredere

În încercarea de a înțelege mai bine situația, pacienta a mers la mai multe consultații. Deși i s-a explicat că intervenția chirurgicală este, cel mai probabil, necesară, modul în care a primit această informație nu i-a oferit siguranță.

Comunicarea a fost percepută ca fiind standardizată și impersonală, iar decizia părea deja luată în locul ei. Acest lucru a determinat-o să caute o a doua opinie, pentru a-și clarifica opțiunile și a găsi o abordare în care să aibă încredere.

La consultația cu Dr. Viorel Narcis Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov, experiența s-a schimbat vizibil: discuția a fost detaliată, fără grabă, iar fiecare etapă a fost explicată clar. Pacienta a avut timp să înțeleagă și să pună întrebări, iar procesul medical a devenit unul în care s-a simțit implicată.

Medicul subliniază importanța acestei relații: „Cred că cineva vine la tine să-ți ceară un ajutor și tu trebuie să-l tratezi ca pe cineva din familie. Dacă îți pasă cu adevărat, pacientul simte asta.”

Viorel Stoica
Dr. Viorel Narcis Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov

Ce înseamnă un fibrom uterin mare

Fibroamele uterine sunt frecvente, însă atunci când cresc în dimensiuni, pot afecta semnificativ viața de zi cu zi. Nu este vorba doar despre durere sau sângerări, ci și despre impactul asupra organelor din jur, „formațiunile acestea pot modifica anatomia locală și pot afecta organele din vecinătate”, explică dr. Stoica.

Un fibrom mare poate provoca urinări frecvente, senzație de presiune abdominală, balonare sau tulburări de tranzit. În anumite cazuri, poate ajunge chiar să afecteze tractul urinar.

De aceea, evaluarea trebuie să fie una personalizată, adaptată fiecărei paciente în parte, nu doar bazată pe dimensiunea formațiunii.

Reevaluarea corectă schimbă planul terapeutic

În cazul lui C.S., diferența a fost făcută de o reevaluare atentă și de modul în care informațiile i-au fost prezentate.

În urma consultațiilor și investigațiilor, a înțeles că există mai multe opțiuni pentru intervenția chirurgicalǎ „Am realizat că operația poate fi realizată în mai multe moduri”, spune pacienta. Discuțiile au inclus avantajele și riscurile, precum și metodele de intervenție: clasică, laparoscopică sau robotică.

Această claritate i-a permis să ia o decizie informată și potrivită pentru contextul său medical și personal.

Pentru medic, acest proces este esențial: „pacienții trebuie să înțeleagă de ce li se recomandă o anumită soluție, nu doar să o accepte.”

Performanță medicală susținută de grijă reală

Soluția aleasă în final a fost o histerectomie subtotală realizată pe cale robotică, o intervenție minim invazivă care permite o recuperare mai rapidă și un impact redus asupra organismului.

Chirurgia robotică oferă avantaje importante în cazurile complexe, permițând o precizie mai mare și o abordare mai sigură a unor situații dificile. „Îți oferă posibilitatea să abordezi minim invaziv situații în care altădată ai fi fost nevoit să operezi clasic”, explică dr. Stoica.

Cu toate acestea, pentru pacientă, adevărata diferență nu a fost dată doar de tehnologie: „Tehnologie am întâlnit în multe spitale, însă diferența la Spitalul Regina Maria din Brașov o face umanitatea echipei”, spune C.S.

Empatia nu este un detaliu. Este parte din tratament

Consultația nu a fost doar un act medical, ci o experiență în care pacienta s-a simțit ascultată și înțeleasă. Timpul acordat, explicațiile oferite și atenția la detalii au contribuit la construirea unei relații de încredere.

„Am simțit că nu sunt doar un caz medical, ci un pacient tratat cu atenție și grijă reală”, spune C.S.

În astfel de situații, empatia devine o componentă esențială a tratamentului, nu doar un element secundar. Pentru că o pacientă care înțelege și simte că este în siguranță poate lua decizii mai clare și mai asumate.

Rezultatele au fost vizibile după operație

Simptomele care afectau zilnic viața pacientei au dispărut, iar starea generală s-a îmbunătățit semnificativ.

„După intervenție, simptomele de presiune abdominală au dispărut și nu mai am dureri pelvine”, spune C.S.

Pe lângă dispariția simptomelor, recuperarea a fost una rapidă, specifică intervențiilor minim invazive, ceea ce i-a permis să își reia treptat activitățile obișnuite fără disconfortul anterior.
Medicul subliniază că acest tip de evoluție este unul dintre avantajele majore ale chirurgiei robotice:

„Chirurgia robotică îți oferă posibilitatea să abordezi minim invaziv situații în care altădată ai fi fost nevoit să operezi clasic. Avantajul este că nu afectezi musculatura în același mod, intervenția este mai precisă, iar pacientele se mobilizează mult mai repede după operație și au o recuperare mai ușoară”, explică dr. Stoica.

De ce contează a doua opinie

Cazul lui C.S. arată cât de important este să cauți răspunsuri până când lucrurile devin clare.

A doua opinie nu este o verificare, ci o etapă esențială în înțelegerea diagnosticului și alegerea tratamentului potrivit. Mai ales în cazurile complexe, unde există mai multe opțiuni, diferența o face modul în care acestea sunt explicate și adaptate pacientului.

Mesajul final este simplu, iar, așa cum subliniază dr. Narcis Stoica, „pacientele nu ar trebui să se oprească până nu simt că înțeleg exact ce li se întâmplă și de ce trebuie să facă un anumit lucru.”

Pentru că, în final, nu doar tehnologia contează, ci și oamenii care o folosesc și felul în care aleg să fie alături de pacienți.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Nicușor Dan.
3
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
4
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
5
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
După ce ”a batjocorit o fetiță”, Donald Trump i-a lăsat pe toți fără cuvinte: ”Nemaivăzut”
Digi Sport
După ce ”a batjocorit o fetiță”, Donald Trump i-a lăsat pe toți fără cuvinte: ”Nemaivăzut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fotografie principala
După ani de durere, Maica H. și-a pus toată încrederea în medic și a ales chirurgia robotică pentru a se întoarce la viața de zi cu zi
Dr. Eliza Gangone
Ce înseamnă operația pentru tumorile rectale
20 APR_MedLife Brainlab
Neurochirurgie robotică cu precizie milimetrică. Cazul unei femei cu deformare majoră a coloanei, salvată de medicii de la Cluj
dr_bogdan_parliteanu
Ce trebuie să faci după o intervenție urologică modernă
bogdan-martian
Cum ajută tehnologiile medicale tratamentul chirurgical al pacienților oncologici
Recomandările redacţiei
panou guvernul romaniei
Care sunt variantele pentru formarea unui nou guvern și ce își...
Vladimir Putin
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui...
drona ruseasca
Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea: avertizare privind...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
„Un incubator al amenințărilor teroriste”. Europa, în vizorul...
Ultimele știri
Noi negocieri la Cotroceni după căderea Guvernului Bolojan. Ce variante sunt pe masa președintelui Nicușor Dan
O „fișă informativă” din anii '80: În caricatură e prezentat un toboşar care tremură de frig, iar toba e o canistră de benzină goală
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat la 24 de ore după nuntă. Momentul în care mirele și-a dat seama că a făcut o greșeală
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, interzis la Steaua de Valentin Ceaușescu! Dezvăluiri incendiare la 40 de ani de la Sevilla...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
DIICOT apelează la experți independenți în dosarul Nordis. Unde au dispărut banii și în ce stadiu a ajuns...
Adevărul
Putin ar putea provoca o escaladare a războiului din Ucraina înainte de 9 mai pentru a justifica mobilizarea...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Englezii au făcut deja predicția: scorul din finala UEFA Champions League dintre PSG și Arsenal
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
De ce refuză românii casele self-scan: „Daca scanezi ceva greșit ești pasibil de acuze de furt”
Newsweek
Pensie umilitoare pentru sute de mii de pensionari: după 30 de ani, abia depășesc pragul minim. Cum e posibil?
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...