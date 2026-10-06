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Ce ne spune ADN-ul despre cum vom îmbătrâni? Regina Maria lansează START LONGEVITATE - test genetic de medicină preventivă

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Fotografie Digi Articol susținut de Regina Maria
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Din articol
Predispoziția genetică indică un risc, nu stabilește un diagnostic 179 de rapoarte despre sănătate, nutriție și particularitățile organismului Informația genetică devine relevantă atunci când este pusă în context De la prevenție generală la prevenție personalizată Medicina longevității înseamnă știința sănătății pe termen lung

De ce persoane de aceeași vârstă, cu stiluri de viață aparent similare, pot avea profiluri de risc diferite? De ce același tip de alimentație, același nivel de activitate fizică sau chiar același tratament pot produce răspunsuri diferite de la un organism la altul?

O parte dintre aceste diferențe poate fi explicată prin profilul genetic individual.

În medicina longevității, prevenția se îndreaptă tot mai mult către o abordare personalizată, care completează recomandările generale privind alimentația, mișcarea, somnul sau controalele periodice cu informații despre particularitățile biologice ale fiecărei persoane.

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA introduce în portofoliu pachetul START LONGEVITATE, care conține o testare genetică de medicină preventivă și o consultație cu un medic specialist în longevitate. Analiza ADN oferă informații despre predispoziții genetice și riscuri potențiale pentru sănătate, dar și despre metabolism, nutriție, răspunsul la anumite medicamente sau alte caracteristici relevante pentru stilul de viață.

Predispoziția genetică indică un risc, nu stabilește un diagnostic

Un element esențial în interpretarea unei astfel de analize este diferența dintre predispoziție genetică și diagnostic medical.

Testarea identifică variante genetice asociate, în grade diferite, cu anumite riscuri sau particularități ale organismului. Prezența unei predispoziții nu înseamnă însă că afecțiunea respectivă se va manifesta cu certitudine, după cum absența unui risc genetic crescut nu exclude posibilitatea apariției unei boli.

Dezvoltarea unei afecțiuni este influențată de o combinație complexă între factorii genetici, stilul de viață, mediu și alți factori externi. Tocmai de aceea, informația genetică trebuie privită ca parte a unei evaluări mai ample și interpretată de către un medic specialist.

Valoarea sa în medicina preventivă constă în posibilitatea de a identifica din timp anumite vulnerabilități și de a orienta mai precis monitorizarea, investigațiile și intervențiile asupra stilului de viață.

179 de rapoarte despre sănătate, nutriție și particularitățile organismului

Testarea se realizează neinvaziv, prin recoltarea unei probe de salivă, iar analiza generează 179 de rapoarte de predispoziții genetice.

Printre ariile evaluate se numără sănătatea cardiovasculară, metabolismul, nutriția, intoleranțele, sănătatea neurologică, răspunsul la anumite medicamente și predispozițiile sportive.

În zona cardiovasculară și metabolică, raportul poate evidenția predispoziții asociate cu hipertensiunea arterială, modificările de coagulare, diabetul zaharat de tip 2, nivelurile atipice ale colesterolului sau obezitatea.

Analiza poate furniza, de asemenea, informații despre modul în care organismul procesează anumiți micronutrienți, precum acidul folic, vitamina B6, zincul sau fierul. Aceste date pot contribui la o abordare mai individualizată a nutriției și, atunci când este cazul, a suplimentării, în contextul recomandărilor medicale.

O altă componentă este reprezentată de farmacogenetică, domeniul care analizează relația dintre profilul genetic și răspunsul organismului la anumite substanțe active. Astfel, raportul poate semnala particularități de metabolizare sau un risc mai ridicat de reacții adverse în cazul unor medicamente.

Sunt incluse și informații referitoare la somn, răspunsul la stres, anumite predispoziții neurologice, capacitatea de efort și alte particularități care pot contribui la conturarea unui profil individual de sănătate.

Informația genetică devine relevantă atunci când este pusă în context

Volumul de date obținut printr-o astfel de analiză este considerabil, însă interpretarea medicală este cea care transformă informația genetică într-un instrument de prevenție.

Pachetul START LONGEVITATE este doar o primă etapă, fiind urmată de o consultație cu un medic specialist în longevitate, în cadrul căreia rezultatele sunt analizate și corelate cu profilul individual al pacientului.

În funcție de predispozițiile identificate, medicul poate recomanda analize de laborator suplimentare, investigații sau controale țintite, precum și ajustări ale alimentației, somnului, activității fizice sau altor componente ale stilului de viață.

De la prevenție generală la prevenție personalizată

Pentru mult timp, recomandările de prevenție au fost formulate predominant la nivel populațional: alimentație echilibrată, activitate fizică, somn suficient, controale regulate. Aceste repere rămân esențiale.

Medicina longevității adaugă însă o dimensiune suplimentară: întrebarea nu mai este doar ce este recomandat în general, ci care sunt prioritățile relevante pentru fiecare organism în parte.

Pentru o persoană, atenția poate fi orientată către sănătatea cardiovasculară. Pentru alta, către metabolism, nutriție, somn sau monitorizarea unor parametri specifici. Testarea genetică nu oferă o predicție certă asupra stării viitoare de sănătate, dar poate contribui la o mai bună prioritizare a măsurilor preventive.

Medicina longevității înseamnă știința sănătății pe termen lung

În medicina longevității, obiectivul nu este doar prelungirea duratei vieții, ci și menținerea sănătății, funcționalității și autonomiei pentru cât mai mult timp.

Această perspectivă mută accentul de la intervenția după apariția bolii către identificarea timpurie a factorilor de risc și către măsuri adaptate profilului individual. Profilul genetic nu poate fi modificat. În schimb, numeroși factori care interacționează cu acesta pot fi ajustați de-a lungul vieții.

Pentru a beneficia de pachetul START LONGEVITATE, apelați numărul de telefon 021 9268 sau accesați pagina www.reginamaria.ro/testare-medicina-preventiva.

Editor : A.D.V.

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