Live TV

Cel mai mare bazin de recuperare medicală din Europa de Sud-Est s-a deschis în România, în cadrul KINETIC Flagship

Data publicării:
1 (2) Articol susținut de Regina Maria

KINETIC, parte din Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA, anunță deschiderea celui mai mare bazin de recuperare medicală din Europa de Sud-Est, disponibil pacienților din România în cadrul clinicii KINETIC Flagship din zona de nord a Capitalei.

Bazinul oferă posibilitatea realizării sesiunilor de hidrokinetoterapie, o metodă modernă de recuperare medicală ce valorifică proprietățile fizice și terapeutice ale apei în combinație cu exercițiile fizice adaptate fiecărui pacient. Această formă specializată de terapie este utilizată pe scară largă în reabilitarea pacienților cu diverse afecțiuni, incluzând patologii ale aparatului locomotor, tulburări neurologice, boli reumatologice și cardiovasculare.

„Cu fiecare investiție pe care o facem, ne asigurăm că oferim pacienților noștri acces la recuperare medicală prin cele mai avansate sisteme și tehnologii. Deschiderea bazinului – cel mai mare bazin de recuperare medicală nu doar din România, ci din întreaga zonă a Europei de Sud-Est este încă un pas în această direcție”, declară Gelu Cosma, fiziokinetoterapeut și fondatorul clinicilor KINETIC, parte a Rețelei de Sănătate REGINA MARIA.

„În etapa REGINA MARIA 3.0, punem România pe harta sănătății europene și construim viitorul medicinei în țara noastră, așa cum ne-am propus. Prin rețeaua KINETIC, definim noul standard în terapia fizică pentru pacienții noștri, iar noua facilitate - cel mai mare bazin de recuperare din zona Europei de Sud-Est - devine un alt reper important în regiune”, afirmă Fady Chreih, CEO Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA.

Avantajele hidrokinetoterapiei

Hidrokinetoterapia, ca metodă de recuperare medicală, se remarcă prin eficiență, siguranță și tolerabilitate crescută, fiind adesea mai blândă decât terapia convențională realizată pe uscat. Este indicată în mod special pacienților cu mobilitate redusă, dureri acute sau în fazele incipiente ale recuperării funcționale, oferind un cadru propice pentru restabilirea mobilității, echilibrului și forței musculare, într-un mod progresiv și adaptat nevoilor individuale.

Apa oferă un mediu unic de tratament datorită caracteristicilor sale fizice precum flotabilitatea, presiunea hidrostatică, rezistența la mișcare și efectul termic constant. Flotabilitatea reduce impactul gravitațional asupra articulațiilor, permițând efectuarea mișcărilor cu un efort diminuat, în timp ce presiunea hidrostatică contribuie la reducerea edemelor și la stimularea circulației sanguine. Rezistența oferită de apă în toate direcțiile favorizează tonifierea musculară și creșterea rezistenței fizice, iar temperatura controlată a bazinului relaxează musculatura și ameliorează durerea.

„Ne consolidăm permanent serviciile de recuperare medicală, iar hidrokinetoterapia este o parte esențială din procesul de recuperare al multor pacienți. Tehnologiile de ultimă generație și echipele multidisciplinare din cadrul clinicilor KINETIC sunt alături pas cu pas de pacienții noștri, oferindu-le o experiență medicală completă în care se simt în siguranță și susținuți în procesul de vindecare”, afirmă Mihai Popa, director operațional KINETIC, parte a Rețelei de Sănătate REGINA MARIA.

Despre KINETIC Flagship

KINETIC Flagship își propune să devină un reper în peisajul serviciilor medicale de recuperare din România, printr-un concept inovator care integrează specialități medicale esențiale și cea mai avansată aparatură. Cu o investiție de aproape 4 milioane de euro, clinica acoperă peste 2.100 mp și marchează o schimbare de paradigmă în recuperarea medicală, punând accent pe tehnologie, multidisciplinaritate și experiență integrată pentru pacient.

Printre serviciile cheie la care au acces pacienții se numără două bazine de hidrokinetoterapie - unul pentru adulți și copii și unul pentru bebeluși, studio de robotică medicală, salină, saună cu infraroșu, studio senzorial pentru copii și cabinete individuale de fizioterapie, studio de biomecanică și analiză posturală, toate gândite pentru a susține recuperarea completă și personalizată a pacienților.

Noua clinică este dotată cu cele mai performante echipamente utilizate în reabilitarea sportivilor de performanță, în centrele internaționale de top, inclusiv Ddrobotec, D-Wall + Smart Gravity 3D, Sistemul de Analiză Posturală 3D – Moti Physio, VisBody M30, Prokin 252, Andago Hocoma, Stepper acvatic Moon Walker și multe altele, care permit personalizarea intervențiilor în funcție de progresul pacientului.

Rețeaua națională KINETIC include în prezent 5 clinici în București, Cluj și Iași, cu planuri de extindere în Timișoara. Suprafața totală dedicată recuperării medicale depășește 5.300 mp, iar echipa numără 300 de angajați și colaboratori. Până în 2024, peste 93.000 de pacienți au apelat la serviciile KINETIC, dintre care 18.000 au fost pacienți noi.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
3
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
4
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
microbuz scolar supraaglomerat cu elevi
5
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă...
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
Digi Sport
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horațiu Potra.
Horațiu Potra este adus sub escortă în România. Șeful mercenarilor a...
klaus iohannis face declaratii
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere în instanță...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2024 - ALIANTA DREAPTA UNITA - LANSARE CAN
Scandal după noul sondaj din București. Drulă: „Ciprian, nu așa! Se...
Proteste FSLI
Proteste în fața Ministerului Educației. Profesorii se tem de noi...
Ultimele știri
Proiectul privind pensiile magistraților va fi trimis azi spre avizare la CSM. Când ar urma Guvernul să-și asume răspunderea
O fată de 16 ani ar fi fost agresată sexual şi bătută de antrenorul său de lupte libere, în București. Poliţia face percheziţii
Robert Sighiartău și Ionuț Pucheanu, despre răzgândirea lui Grindeanu pe tema tăierilor din instituții: „O problemă de credibilitate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
femeie care ameteste
„Putem antrena creierul”. Spitalul din țară care folosește, în premieră, realitatea virtuală pentru a trata răul de mișcare și amețeala
spital de recuperare medicala
Liste de așteptare pe șase luni în spitalele de recuperare din țară. România are cei mai puțini kinetoterapeuți din Uniunea Europeană
deschidere_digi_kineto
Kinetoterapia, pas important în recuperarea pacienților oncologici. Programe adaptate în funcție de tipul de cancer
dr simona fatulescu
Care sunt principalele beneficii ale kinetoterapiei pentru gravide
profimedia-0613825968-1536x864
Președintele CNAS, despre recuperarea medicală a marilor arși: Pacienții nu trebuie să se ocupe cu partea birocratică a decontării
Partenerii noștri
Pe Roz
„Smaraldul” britanic. Prințesa Kate, răvășitoare într-o rochie verde care i-a îmbrățișat perfect silueta...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Mircea Lucescu a spus ce adversar vrea să evite...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la...
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Cât costă să mănânci două sarmale la Târgul de Crăciun de la Sibiu. Cât scoți din buzunar pentru un prânz...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor
Pro FM
Anna Kournikova mai are puțin și naște al patrulea copil. Ea și Enrique Iglesias sunt nerăbdători: "Pregătiți...
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
7 moduri de a-ți proteja datele personale, potrivit experților în securitate online: "Când un produs e...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
O poveste de iubire ca-n filme. Catherine Zeta Jones și Michael Douglas, la 25 de ani de căsnicie. „Te iubesc...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...