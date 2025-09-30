Live TV

Cinci lucruri pe care nu ți le-a spus nimeni despre ecografia tiroidiană și cum îți poate schimba viața

Articol susținut de Regina Maria
Tiroida și energia zilnică – adevăr, nu mit Greutatea și tiroida – o legătură reală, dar nu absolută Starea de spirit, strâns legată de funcția tiroidei Ecografia – oglinda structurii tiroidei Cât de des este nevoie de o ecografie tiroidiană Stilul de viață și sănătatea tiroidei Prevenția, mai accesibilă ca oricând

Dr. Ramona Andreea Cioroianu: „Am întâlnit pacienți care ani de zile au pus pe seama stresului simptomele”

Oboseala zilnică, dificultatea de a slăbi sau stările de anxietate și iritabilitate sunt puse adesea pe seama stresului cotidian. Însă, de multe ori, adevărata cauză se află în spatele unei glande mici, dar esențială: tiroida. Organizația Mondială a Sănătății estimează că bolile tiroidiene se numără printre cele mai frecvente afecțiuni endocrine, iar un studiu internațional a arătat că peste 25% dintre persoanele investigate prin ecografie prezintă noduli tiroidieni.

„Tiroida influențează energia, greutatea, echilibrul emoțional și chiar fertilitatea. Când nu funcționează corect, efectele se simt în tot organismul”, explică dr. Ramona Andreea Cioroianu, medic specialist endocrinologie la Regina Maria. Ecografia tiroidiană este primul pas prin care medicul poate observa modificările structurale ale acestei glande și poate recomanda tratamentul sau monitorizarea potrivită.

Iată 5 lucruri mai puțin știute despre ecografia tiroidiană și felul în care această investigație îți poate explica energia, greutatea și chiar starea de spirit.

Tiroida și energia zilnică – adevăr, nu mit

Hormonii tiroidieni T3 și T4 reglează metabolismul fiecărei celule. Atunci când nivelul lor este prea scăzut, metabolismul încetinește și apar oboseala, somnolența și lipsa de concentrare. În schimb, când sunt secretați în exces, metabolismul se accelerează și energia este „arsă” prea repede.

„Un pacient cu hipotiroidie simte că totul se desfășoară în reluare, în timp ce unul cu hipertiroidie descrie o stare de neliniște permanentă și o oboseală paradoxală, deși e plin de agitație”, precizează dr. Cioroianu.

Greutatea și tiroida – o legătură reală, dar nu absolută

De multe ori, tiroida este indicată ca principală cauză a variațiilor de greutate. În realitate, situația este mai complexă. În hipotiroidism, când tiroida „lucrează prea încet” și produce prea puțini hormoni, kilogramele în plus sunt de obicei modeste și apar în special prin retenție de apă și încetinirea metabolismului. În hipertiroidism însă, când tiroida produce hormoni în exces, scăderea în greutate poate fi accelerată, chiar dacă apetitul este crescut.

„Tiroida are un rol major, dar nu exclusiv, în controlul greutății. Alimentația, mișcarea și alți hormoni completează această ecuație metabolică”, explică medicul endocrinolog.

Dr. Ramona Andreea Cioroianu, medic specialist endocrinologie la Regina Maria

Starea de spirit, strâns legată de funcția tiroidei

Tulburările emoționale nu au întotdeauna o cauză psihologică. Hormonii tiroidieni influențează direct echilibrul neurotransmițătorilor. În hipotiroidism predomină depresia, lipsa de inițiativă și „ceața mentală”. În hipertiroidism, tabloul este opus: anxietate, iritabilitate, insomnie și uneori atacuri de panică.

„Am întâlnit pacienți care ani de zile au pus pe seama stresului stările de depresie sau atacurile de panică. Abia după o evaluare completă am descoperit că tiroida era sursa problemelor”, povestește dr. Cioroianu.

Ecografia – oglinda structurii tiroidei

Analizele hormonale arată cum funcționează tiroida, dar nu spun nimic despre cum arată aceasta. Ecografia completează tabloul medical: oferă informații despre dimensiune, volum, noduli sau inflamații.

„De multe ori întâlnim pacienți cu analize perfecte pe hârtie, dar la ecografie descoperim noduli care necesită monitorizare. Ecografia și analizele merg mână în mână și împreună dau răspunsul complet”, subliniază medicul.

Este important de știut că majoritatea nodulilor sunt benigni, însă unii necesită investigații suplimentare. În cazuri rare, ecografia poate ridica suspiciunea de cancer tiroidian – un diagnostic imposibil de intuit doar din analize hormonale.

Cât de des este nevoie de o ecografie tiroidiană

Nu toți pacienții au nevoie de controale frecvente. În lipsa simptomelor sau a antecedentelor, ecografia poate fi făcută la intervale mai mari. În schimb, „cei cu istoric familial de boli tiroidiene, femeile după 35–40 de ani, gravidele sau persoanele expuse la radiații cervicale trebuie să fie monitorizați atent”, explică dr. Cioroianu.

Ea adaugă că frecvența exactă depinde de fiecare caz: „Pentru un pacient sănătos, un control o dată la câțiva ani este suficient. Pentru cei cu factori de risc, recomandările sunt de la 6 luni la 1–2 ani, în funcție de evoluție.”

Stilul de viață și sănătatea tiroidei

Nu toate afecțiunile tiroidiene pot fi prevenite, mai ales cele cu mecanism autoimun. Totuși, un stil de viață echilibrat sprijină funcția glandei și reduce riscurile. O dietă cu aport adecvat de iod, seleniu și zinc este benefică, iar stresul și lipsa somnului au efecte directe asupra axei hormonale.

„Nu putem controla genetica, dar putem influența factori precum alimentația și odihna. Aceștia nu vindecă o boală tiroidiană, dar ajută la menținerea echilibrului și la răspunsul mai bun la tratament”, punctează endocrinologul.

Prevenția, mai accesibilă ca oricând

Tiroida este „bateria” organismului. Micile ei dezechilibre pot afecta energia, greutatea și starea de spirit, de multe ori fără simptome clare la început. Ecografia este metoda simplă și sigură care permite descoperirea acestor probleme din timp.

Pentru a încuraja controalele preventive, în policlinicile Regina Maria, ecografiile – inclusiv cele tiroidiene –pot fi efectuate cu 30% reducere până la finalul anului. „O simplă investigație poate face diferența între o suspiciune și un diagnostic clar, iar în multe cazuri, între tratament simplu și complicații serioase”, conchide dr. Ramona Andreea Cioroianu.

 

