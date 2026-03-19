Din fața ecranului, înapoi pe canapeaua din cabinet: românii revin la ședințele de terapie față în față

Pandemia a făcut din terapia online o normalitate: ședințe la distanță, din confortul casei, fără drumuri sau timpi de așteptare. Însă, cele mai recente date oferite de Rețeaua de Sănătate Regina Maria arată că tot mai mulți pacienți aleg să revină la cabinet.

„O întâlnire față în față schimbă complet dinamica. Pacientul părăsește ritmul cotidian și se concentrează doar pe ședință. În plus, prezența fizică ajută la observarea gesturilor, a microexpresiilor și a limbajului nonverbal, elemente care pot face terapia mai eficientă.”, explică Alin Savalie, psihoterapeut la Regina Maria.

Aproximativ 40% dintre pacienți preferă acum să participe la ședințe în persoană, iar procentul crește. Estimările specialiștilor arată că până în 2026 s-ar putea ajunge la un echilibru: jumătate dintre pacienți vor prefera să meargă fizic la cabinet, jumătate vor rămâne online.

Terapia online rămâne o opțiune importantă pentru cei cu programe încărcate sau pentru cei care locuiesc în străinătate, dar își doresc să aibă un terapeut din țară, pentru a trece de bariera lingvistică sau culturală care ar putea apărea în acest proces. Tot mai mulți pacienți spun, însă, că legătura cu specialistul e mai puternică atunci când se află în același spațiu. „În cabinet, pacientul simte că ședința are un cadru propriu, dedicat, iar acest lucru încurajează deschiderea și sinceritatea.”, adaugă Alin Savalie.

Tot mai mulți români recunosc impactul stresului asupra vieții lor

Experții spun că revenirea la întâlnirile fizice nu e doar un trend: e un semn că oamenii caută experiențe mai autentice și mai concentrate, chiar și în psihoterapie.

Contextul mai larg al acestei reveniri este legat și de modul în care românii își percep propria sănătate. 87% dintre respondenții unui studiu recent realizat de Ipsos spun că ar trebui să facă mai mult pentru bunăstarea lor mentală, iar 56% declară că s-au simțit stresați, până în punctul în care acest lucru le-a afectat viața de zi cu zi, cel puțin o dată în ultimul an.

În acest context, nevoia de control și implicare directă în propriile decizii de sănătate devine tot mai evidentă: 86% dintre oameni afirmă că își doresc mai mult control asupra deciziilor legate de sănătatea lor. Revenirea la terapia față în față poate fi citită și prin această lentilă: ca o alegere conștientă pentru un cadru mai structurat, mai personal și mai profund, într-un moment în care presiunea emoțională este la cote ridicate.

Psihoterapeutul Alin Savalie poate fi consultat în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, în noua Clinică de Psihoterapie din București - un spațiu central, pe strada Pitar Moș nr. 6.

