Femeile din Brașov au acces la primul și singurul spital din afara Capitalei acreditat internațional în îngrijirea sănătății sânului

Femeile din Brașov și din întreaga regiune au acum acces local la standarde internaționale de îngrijire pentru afecțiunile mamare oncologice. Spitalul REGINA MARIA Brașov a obținut acreditarea Surgical Review Corporation (SRC) pentru Centrul de Excelență în Patologia Sânului, precum și titlul de Chirurg de Excelență în Patologia Sânului acordat medicului Eugeniu Darii, Medic Primar Chirurgie Generală.

Acreditarea reprezintă prima distincție SRC obținută de Spitalul REGINA MARIA Brașov și transformă unitatea medicală în singurul centru din afara Bucureștiului recunoscut pentru îndeplinirea standardelor internaționale de performanță în evaluarea și tratamentul patologiei mamare oncologice.

Cu această nouă certificare, REGINA MARIA ajunge la 21 de acreditări internaționale, dintre care 16 SRC, 4 JCI (Joint Commission International) și 1 acreditare IFSO, consolidându-și poziția de rețea medicală cu cele mai multe acreditări internaționale din România.

Expertiză internațională pentru pacientele din Brașov și regiune

Acreditarea confirmă că Spitalul REGINA MARIA Brașov oferă îngrijire multidisciplinară de cel mai înalt nivel pentru pacientele cu afecțiuni oncologice ale sânului: de la diagnostic imagistic și biopsie, la tratament chirurgical și oncologic, radioterapie și recuperare.

Dr. Eugeniu Darii, singurul chirurg specializat în chirurgia sânului din cadrul Spitalului REGINA MARIA Brașov, realizează anual 150–200 de intervenții dedicate patologiei mamare. Acreditarea SRC validează atât volumul mare de cazuri, cât și rezultatele chirurgicale excelente.

„Acreditarea SRC este rezultatul unei munci intense, cu criterii riguroase și monitorizare continuă. Pentru pacientele noastre, această validare SRC reprezintă garanția unui tratament sigur, eficient și aliniat la cele mai moderne protocoale ale medicinei internaționale”, declară Dr. Eugeniu Darii, Chirurg de Excelență în Patologia Sânului.

Dr. Eugeniu Darii, Chirurg de Excelență în Patologia Sânului

De ce este important acest Centru de Excelență pentru pacientele din Brașov?

Cancerul de sân este una dintre principalele cauze de mortalitate prin cancer la femeile din România. În lipsa accesului la centre specializate, diagnosticul poate întârzia, iar tratamentul poate deveni mult mai dificil.

Multe paciente ajung la medic în stadii avansate ale bolii, fie din neglijare, fie din lipsa accesului la investigații specializate, fie din cauza timpului mare de așteptare până la diagnostic și debutul tratamentului. În Centrul de Excelență în Patologia Sânului din Spitalul Regina Maria Brașov, pacientele primesc îngrijire completă, rapidă și de cel mai înalt nivel, fără a fi nevoie să se deplaseze în alte centre sau orașe.

Proces riguros de acreditare, rezultate validate internațional

Obținerea acreditării SRC presupune o evaluare complexă, bazată pe criterii stricte privind numărul de cazuri, planul și succesiunea metodelor de tratament oncologic, rezultatele intervențiilor chirurgicale, managementul complicațiilor și calitatea îngrijirii pacienților. Acreditarea SRC este oferită doar spitalelor care demonstrează constant un nivel foarte ridicat de calitate. La fel, un chirurg poate obține titlul de Chirurg de Excelență doar atunci când demonstrează o experiență relevantă, documentată printr-un număr semnificativ de intervenții. Sunt evaluate riguros ratele de complicații, reinternările, reintervențiile și modul în care sunt urmăriți pacienții post-operator.

„Această acreditare marchează un moment important pentru Spitalul REGINA MARIA Brașov și pentru comunitatea locală. Construim constant un mediu în care calitatea actului medical și siguranța pacienților sunt pilonii centrali ai serviciilor furnizate de spitalul nostru”, subliniază Sebastian Anghel, Directorul Spitalului Regina Maria Braşov.

Conform datelor SRC (SRC- Accreditation for Hospitals & Surgical Facilities), centrele acreditate înregistrează:

• cu 65% mai puține complicații operatorii

• 71% creștere a siguranței pacientului

• 47% îmbunătățire a eficienței tratamentelor.

O echipă multidisciplinară care a făcut posibilă performanța

Acreditarea SRC este rezultatul colaborării extinse dintre echipe medicale și non-medicale aliniate unui obiectiv comun: creșterea standardelor de îngrijire pentru pacientele cu afecțiuni mamare.

„Acreditarea pe care am obținut-o înseamnă mult mai mult decât un certificat. Este o confirmare a atenției, profesionalismului și responsabilității cu care ne îngrijim pacienții în fiecare zi. Pentru Spitalul Regina Maria Brașov, aceasta arată că suntem pe drumul cel bun și că am construit un loc sigur, de încredere și plin de empatie, unde sănătatea pacienților rămâne mereu prioritatea noastră”, afirmă dr. Luminița Cîmpeanu, Directorul Medical al Spitalului Regina Maria Brașov.

Surgical Review Corporation (SRC) este una dintre cele mai importante organizații internaționale de acreditare în domeniul medical, recunoscută pentru evaluarea riguroasă a standardelor de calitate și siguranță în spitale și centre chirurgicale de top din întreaga lume. Odată obținută, acreditarea Surgical Review Corporation se reînnoiește la fiecare 3 ani, pentru dovedirea menținerii standardelor de calitate care au fost evaluate inițial.

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA este lider în calitatea serviciilor medicale din România, fiind singurul operator care deține cinci spitale cu acreditări internaționale. Prin cele 21 de acreditări internaționale – o performanță unică în Europa Centrală și de Est – REGINA MARIA își reafirmă constant angajamentul pentru excelența medicală, siguranța pacientului și rezultate validate clinic.

