Bărbații știu pe de rost când trebuie făcută revizia mașinii, ce ulei cere motorul și ce înseamnă fiecare martor din bord. Propria „revizie” o amână însă de la un an la altul. În noiembrie, lună dedicată la nivel internațional sănătății bărbaților, REGINA MARIA a lansat campania „Revizia anuală a bărbatului” și le propune un pachet de analize dedicat, la doar 199 lei.

Campania este realizată în parteneriat cu service-ul auto Coasta de Est și pornește de la o idee simplă: bărbații ar trebui să acorde propriei sănătăți măcar atenția pe care o acordă mașinii, adică o verificare la timp, o dată pe an, chiar și atunci când totul pare să meargă bine.

„În cabinet aud des aceeași frază: «Am zis că vin la medic dacă începe să mă doară mai tare». Mulți bărbați vin la medic abia când apare o problemă evidentă, nu ca să o prevină. Dacă ne ducem mașina la service înainte să se strice, ar trebui să facem la fel și cu propriul organism”, spune dr. Bogdan Sandu, medic specialist urologie la REGINA MARIA.

Cinci modele de bărbați, fiecare cu vulnerabilitățile lui

Conceptul campaniei prinde viață într-o serie de filme construite după logica prezentărilor auto. Fiecare „model” are an de fabricație, tip de motor și posibile vulnerabilități și pornește de la un tip de pacient pe care medicii îl întâlnesc des în cabinet.

Victor V6 – plin de energie și convins că e pe cai mari; are destui cai putere cât să creadă că nimic nu-l poate opri;

– plin de energie și convins că e pe cai mari; are destui cai putere cât să creadă că nimic nu-l poate opri; Adrian GT – pornește la prima cafea și ajunge de la zero la 100 de idei pe oră în 8 secunde;

– pornește la prima cafea și ajunge de la zero la 100 de idei pe oră în 8 secunde; Mihnea RS – adună kilometri pe traseul școală–birou–supermarket, fără nicio oprire la boxe, până când motorul începe să dea rateuri;

– adună kilometri pe traseul școală–birou–supermarket, fără nicio oprire la boxe, până când motorul începe să dea rateuri; Ioan Coupe – model de croazieră, cu opriri frecvente la vernisaje;

– model de croazieră, cu opriri frecvente la vernisaje; Radu Turbo Diesel – din ’83, model stresat, cu nopți agitate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu e întâmplătoare comparația. La fel ca mașinile, și bărbații au specificațiile lor. Un bărbat care merge pe cafea și doarme puțin, unul care stă ore întregi la volan sau unul care are în familie cazuri de cancer de prostată au riscuri diferite. Analizele de bază sunt aceleași pentru toți, dar rezultatele se interpretează în funcție de vârstă, istoric și stil de viață”, explică dr. Bogdan Sandu.

Bărbații trăiesc mai puțin decât femeile

Nevoia unei astfel de „revizii” se vede în cifre. În România, bărbații trăiesc în medie cu 7,5 ani mai puțin decât femeile: 72,8 ani, față de 80,3 ani, potrivit datelor Eurostat pentru 2024. Diferența depășește cu peste doi ani media europeană, de 5,2 ani.

Cancerul de prostată este unul dintre cele mai frecvente cancere la bărbații din România. Potrivit GLOBOCAN, în 2022 au fost înregistrate 10.442 de cazuri noi, adică 18,2% din toate cancerele diagnosticate la bărbați.

„Cele mai multe afecțiuni ale prostatei, inclusiv cancerul, nu dau semne la început. Mulți bărbați ajung la urolog abia când apar simptomele: se trezesc tot mai des noaptea să meargă la baie, jetul urinar slăbește sau apare o durere. Un control făcut atunci când te simți bine îți dă șansa să descoperi o problemă înainte să devină complicată”, atrage atenția medicul urolog.

Ce include „revizia” și cum o programezi?

Pachetul „Revizia anuală a bărbatului” costă 199 de lei și este disponibil până pe 31 decembrie în policlinicile și punctele de recoltare REGINA MARIA. Analizele arată „cum merg lucrurile pe interior”: funcția rinichilor și a ficatului, metabolismul (glicemia și acidul uric), profilul lipidic, hemoleucograma completă și fierul seric, tiroida (TSH), plus doi indicatori dedicați sănătății bărbatului, testosteronul și PSA-ul.

„Și testosteronul scade natural odată cu vârsta, dar oboseala, lipsa de energie sau kilogramele în plus nu înseamnă automat o problemă hormonală. Analiza ne ajută să facem diferența, iar rezultatul are sens doar interpretat împreună cu medicul”, adaugă medicul.

Pentru pachet este nevoie de o programare în call center, la 021 9268, și de o singură vizită pentru recoltare. Rezultatele apar direct în aplicația REGINA MARIA.

Editor : A.D.V.